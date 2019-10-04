Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü değişimi ile şok etti!

Hercai dizisinde Miran karakterine hayat veren Akın Akınözü özellikle kadın hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Ebru Şahin ile başrollerini paylaştıkları Hercai dizisi ile hayran sayısını bir hayli arttıran yakışıklı oyuncu Akın Akınözü'nün değişimi görenleri şok etti. Akın Akınözü sevgilisi? Akın Akınözü yaşı? Akın Akınözü nereli? soruları en sık araştırılan soruların başında gelirken ünlü oyuncunun değişimi de bir hayli merak konusu oldu. İşte ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...