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Haberler Galeri Hercai'nin yıldız ismi Şener Şen'in kardeşi çıktı!

Hercai'nin yıldız ismi Şener Şen'in kardeşi çıktı!

Pazar akşamları Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Hercai, oyuncu kadrosu ve konusu ile reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Başarılı dizide yer alan oyunculardan birinin usta isim Şener Şen'in kardeşi olduğunu öğrenenler hayrete düştü.

Giriş Tarihi: 17 Ocak 2021 Pazar 15:24 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2021 Pazar 15:28
Hercai'nin yıldız ismi Şener Şen'in kardeşi çıktı!
Hercai'nin yıldız ismi Şener Şen'in kardeşi çıktı!

Hercai'nin başarılı oyuncularından birinin Şener Şen'in kardeşi olduğunu görenler inanamadı.

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Hercai'nin yıldız ismi Şener Şen'in kardeşi çıktı!
Hercai'nin yıldız ismi Şener Şen'in kardeşi çıktı!

Usta oyuncu Şener Şen'in babası gibi kardeşi de oyuncu çıktı. İşte Şener Şen'in kardeşi olan Hercai oyuncusu ve ünlü isimlerin kardeşleri...

Hercai'nin yıldız ismi Şener Şen'in kardeşi çıktı!
Hercai'nin yıldız ismi Şener Şen'in kardeşi çıktı!

NESLİHAN ATAGÜL

Hercai'nin yıldız ismi Şener Şen'in kardeşi çıktı!
Hercai'nin yıldız ismi Şener Şen'in kardeşi çıktı!

NESLİHAN ATAGÜL VE KARDEŞİ İLKAY ATAGÜL

Hercai'nin yıldız ismi Şener Şen'in kardeşi çıktı!
Hercai'nin yıldız ismi Şener Şen'in kardeşi çıktı!

KIVANÇ TATLITUĞ

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