Hercai'nin yıldız ismi Şener Şen'in kardeşi çıktı!

Pazar akşamları Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Hercai, oyuncu kadrosu ve konusu ile reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Başarılı dizide yer alan oyunculardan birinin usta isim Şener Şen'in kardeşi olduğunu öğrenenler hayrete düştü.