Hercai'nin yıldız ismi Şener Şen'in kardeşi çıktı!
Pazar akşamları Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Hercai, oyuncu kadrosu ve konusu ile reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Başarılı dizide yer alan oyunculardan birinin usta isim Şener Şen'in kardeşi olduğunu öğrenenler hayrete düştü.
Giriş Tarihi: 17 Ocak 2021 Pazar 15:24Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2021 Pazar 15:28
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Hercai'nin yıldız ismi Şener Şen'in kardeşi çıktı!
Hercai'nin başarılı oyuncularından birinin Şener Şen'in kardeşi olduğunu görenler inanamadı.