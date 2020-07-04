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Haberler Galeri Herkesin gözü onların üstünde! İşte Hollywood yıldızlarının korona stili!

Herkesin gözü onların üstünde! İşte Hollywood yıldızlarının korona stili!

Hollywood yıldızları koronavirüs sürecinde de dikkati çekiyor. Birbirinden ünlü isimler, yeni normale adapte olmaya çalışırken stillerinden de ödün vermiyor. İşte birbirinden farklı maskelerle karşımıza çıkan yıldızlar...

Giriş Tarihi: 4 Temmuz 2020 Cumartesi 14:35 Güncelleme Tarihi: 4 Temmuz 2020 Cumartesi 14:56
Herkesin gözü onların üstünde! İşte Hollywood yıldızlarının korona stili!
Herkesin gözü onların üstünde! İşte Hollywood yıldızlarının korona stili!

Derek Hough ile Hayley Erbert

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Herkesin gözü onların üstünde! İşte Hollywood yıldızlarının korona stili!
Herkesin gözü onların üstünde! İşte Hollywood yıldızlarının korona stili!

Brian Austin Green

Herkesin gözü onların üstünde! İşte Hollywood yıldızlarının korona stili!
Herkesin gözü onların üstünde! İşte Hollywood yıldızlarının korona stili!

David Charvet ile Oksana Rykova

Herkesin gözü onların üstünde! İşte Hollywood yıldızlarının korona stili!
Herkesin gözü onların üstünde! İşte Hollywood yıldızlarının korona stili!

Ireland Baldwin

Herkesin gözü onların üstünde! İşte Hollywood yıldızlarının korona stili!
Herkesin gözü onların üstünde! İşte Hollywood yıldızlarının korona stili!

Ashlee Simpson ile Evan Ross

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