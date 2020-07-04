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Herkesin gözü onların üstünde! İşte Hollywood yıldızlarının korona stili!
Hollywood yıldızları koronavirüs sürecinde de dikkati çekiyor. Birbirinden ünlü isimler, yeni normale adapte olmaya çalışırken stillerinden de ödün vermiyor. İşte birbirinden farklı maskelerle karşımıza çıkan yıldızlar...
Giriş Tarihi: 4 Temmuz 2020 Cumartesi 14:35Güncelleme Tarihi: 4 Temmuz 2020 Cumartesi 14:56
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Herkesin gözü onların üstünde! İşte Hollywood yıldızlarının korona stili!