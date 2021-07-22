Herkes Muğla’ya, Muğlalı Yaylaya gitti

Fethiye'nin Göcek Mahallesi'nde yaşayan 63 yaşındaki Selim Şimşek, "Çameli'ne gelme nedenimiz Göcek'in yaz aylarında çok sıcak olması. Eşim kalp krizi geçirdi, orada sıkıntıya girmesin diye geldik. 1 aydır buradayım burası çok rahat. Göcek'e gidelim mi diye sorduğumda, hayır Göcek'e gitmeyelim diyor. Burası serin, terlemek yok, psikolojik olarak da iyi hissediyor insan. Öğle sıcağında dahi gölgede durursanız burada klimaya ihtiyacınız yok. Ayrıca pandemi nedeniyle sahiller çok kalabalıklaştı, bizim eski güzel sahillerimiz kalmadı. Hem insan, hem araç, hem de tekne kalabalığı var. Denizin üstünde şu anda tekneyi bir yerden bir yere götürseniz zorlanırsınız" dedi.