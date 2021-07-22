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Herkes Muğla’ya, Muğlalı Yaylaya gitti

Bayram tatili nedeniyle Türkiye'nin birçok yerinden milyonlarca insan Muğla'ya akın etti, şehrin birçok ilçesi kilitlendi. atile gelen birçok insan sokaklarda yatmak zorunda kaldı. Muğlalılar ise hem kalabalıktan hem de 50 dereceye yaklaşan sıcaktan kaçarak Denizli'nin Çameli ilçesine gittiler.

Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2021 Perşembe 16:32 Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2021 Perşembe 16:58
Herkes Muğla’ya, Muğlalı Yaylaya gitti

Bayram tatilinde Türkiye'nin birçok bölgesinden insanlar tatil bölgelerine akın etti. En fazla tercih edilen bölgelerden olan Muğla Kurban bayramı nedeniyle bu seneki en yoğun günlerini yaşarken, Ölüdeniz, Marmaris ve Bodrum gibi bölgeler ise adeta kilitlendi. Tatile gelen birçok insan sokaklarda yatmak zorunda kaldı.

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Herkes Muğla’ya, Muğlalı Yaylaya gitti

Türkiye'nin dört bir yanından milyonlarca insan tatil için Muğla'ya gelirken, Muğlalılar ise Yaylaya kaçtı. Muğla'nın Köyceğiz, Ortaca, Dalaman ve Fethiye ilçelerinde yaşayanlar Muğla'daki kalabalık ve bunaltıcı sıcaktan kaçmak için Denizli'nin Çameli ilçesine gittiler.

Herkes Muğla’ya, Muğlalı Yaylaya gitti

Muğla'da gündüz saatlerinde 48 dereceye ulaşan bunaltıcı hava sıcaklığına karşın Çameli'de ise gündüz 23-24 derece olan sıcaklığın, akşam saatlerinde ise 7-8 dereceye kadar düştüğü öğrenilirken, Muğla'dan Çameli'ye gidenlerde serin bir tatil geçirdiklerini belirtiyorlar.

Herkes Muğla’ya, Muğlalı Yaylaya gitti

Fethiye'nin Göcek Mahallesi'nde yaşayan 63 yaşındaki Selim Şimşek, "Çameli'ne gelme nedenimiz Göcek'in yaz aylarında çok sıcak olması. Eşim kalp krizi geçirdi, orada sıkıntıya girmesin diye geldik. 1 aydır buradayım burası çok rahat. Göcek'e gidelim mi diye sorduğumda, hayır Göcek'e gitmeyelim diyor. Burası serin, terlemek yok, psikolojik olarak da iyi hissediyor insan. Öğle sıcağında dahi gölgede durursanız burada klimaya ihtiyacınız yok. Ayrıca pandemi nedeniyle sahiller çok kalabalıklaştı, bizim eski güzel sahillerimiz kalmadı. Hem insan, hem araç, hem de tekne kalabalığı var. Denizin üstünde şu anda tekneyi bir yerden bir yere götürseniz zorlanırsınız" dedi.

Herkes Muğla’ya, Muğlalı Yaylaya gitti

Ailesi ile birlikte Çameli'ne gelen 15 yaşındaki Seher Gümüş ise, "Muğla 45 derece, burası çok güzel serin ve esiyor. Mükemmel bir yer" derken babası 44 yaşındaki Bayram Gümüş ise, "Muğla Gökova'da oturuyorum, kalabalıktan kaçtık" dedi. Aslen Çamelili olduklarını söyleyen Bayram Gümüş, "Muğla'da şu anda trafik çok kalabalık" dedi.

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