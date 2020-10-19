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Herkes o sahneleri hayranlıkla izledi! Oysa gerçek bambaşka...
Herkes o sahneleri hayranlıkla izledi! Oysa gerçek bambaşka...
Hayranlıkla izlediğimiz filmlerin perde arkası görüntüleri hep merak konusu olmuştur. İşte o filmlerin kamera arkası görüntülerinden kareler...
Giriş Tarihi: 19 Ekim 2020 Pazartesi 09:25
Herkes o sahneleri hayranlıkla izledi! Oysa gerçek bambaşka...
Buna güzel bir örnek olarak ise sizlere 1995 yılında efsane oyundan uyarlama olarak vizyona giren Mortal Kombat filmiydi.
Herkes o sahneleri hayranlıkla izledi! Oysa gerçek bambaşka...
İşte efsane filmlerin efektsiz halleri...
Herkes o sahneleri hayranlıkla izledi! Oysa gerçek bambaşka...
Herkes o sahneleri hayranlıkla izledi! Oysa gerçek bambaşka...
Herkes o sahneleri hayranlıkla izledi! Oysa gerçek bambaşka...