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Haberler Galeri Herkes o sahneleri hayranlıkla izledi! Oysa gerçek bambaşka...

Herkes o sahneleri hayranlıkla izledi! Oysa gerçek bambaşka...

Hayranlıkla izlediğimiz filmlerin perde arkası görüntüleri hep merak konusu olmuştur. İşte o filmlerin kamera arkası görüntülerinden kareler...

Giriş Tarihi: 6 Haziran 2022 Pazartesi 11:28
Herkes o sahneleri hayranlıkla izledi! Oysa gerçek bambaşka...
Herkes o sahneleri hayranlıkla izledi! Oysa gerçek bambaşka...

Buna güzel bir örnek olarak ise sizlere 1995 yılında efsane oyundan uyarlama olarak vizyona giren Mortal Kombat filmiydi.

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Herkes o sahneleri hayranlıkla izledi! Oysa gerçek bambaşka...
Herkes o sahneleri hayranlıkla izledi! Oysa gerçek bambaşka...

İşte efsane filmlerin efektsiz halleri...

Herkes o sahneleri hayranlıkla izledi! Oysa gerçek bambaşka...
Herkes o sahneleri hayranlıkla izledi! Oysa gerçek bambaşka...
Herkes o sahneleri hayranlıkla izledi! Oysa gerçek bambaşka...
Herkes o sahneleri hayranlıkla izledi! Oysa gerçek bambaşka...
Herkes o sahneleri hayranlıkla izledi! Oysa gerçek bambaşka...
Herkes o sahneleri hayranlıkla izledi! Oysa gerçek bambaşka...
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