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Herkes onu kostüm zannetti! Gerçekler ağızları açık bıraktı...
Herkes onu kostüm zannetti! Gerçekler ağızları açık bıraktı...
Kimi zaman yakışıklı bir delikanlı, kimi zaman yaşını başını almış bir amca edasıyla süzülüyorlar. Onu ilk kez görenler kostüm giymiş bir insan zannediyor. Nitekim, haklılar da... Ancak gerçekler sizi çok şaşırtacak.
Giriş Tarihi: 3 Mayıs 2021 Pazartesi 12:32
Görmüş geçirmiş bir amca edasıyla duruşu ve görünüşü ile onu görenler, kostüm giymiş insan sanıyorlar.
Güney Amerika kökenli olan Harpy Kartalları, dünya üzerinde varolan en büyük kartal türlerinden biridir.
İnternette çok popüler olan bu hayvanlar, hafife alınabilecek kuşlar değiller ve oldukça yırtıcılar. Genç bir geyiği yiyebilecek kadar…
Harpy kartalları, yağmur ormanlarında bulunan en büyük ve en güçlü raptorlardır. Dahası, onlar Dünya üzerindeki en büyük kartal türü arasındadır. Ortalama ağırlığı 8–10 kg arasında olup 2,2 m kanat açıklığına sahiptir.
Güney Amerika bölgesine özgü bu kartalın yemek listesinde maymunlar ve tembel hayvanlar mevcuttur.