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Herkes onu kostüm zannetti! Gerçekler ağızları açık bıraktı...

Kimi zaman yakışıklı bir delikanlı, kimi zaman yaşını başını almış bir amca edasıyla süzülüyorlar. Onu ilk kez görenler kostüm giymiş bir insan zannediyor. Nitekim, haklılar da... Ancak gerçekler sizi çok şaşırtacak.

Giriş Tarihi: 3 Mayıs 2021 Pazartesi 12:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





