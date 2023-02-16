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Haberler Galeri Herkesi şoke eden deney! Bıçağı 1000 derece ısıttı ve...

Herkesi şoke eden deney! Bıçağı 1000 derece ısıttı ve...

Bıçağı 1000 derecede ısıtan adam ilginç bir deney yaptı. Sıcak bıçakla kola şişesini ve çeşitli eşyaları kesen adam ilginç görüntüler elde etti. İşte ilginç deney ve sonuçları…

Giriş Tarihi: 16 Şubat 2023 Perşembe 09:27
Herkesi şoke eden deney! Bıçağı 1000 derece ısıttı ve...
Herkesi şoke eden deney! Bıçağı 1000 derece ısıttı ve...

Bıçağı 1000 derecede ısıtan adam ilginç bir deney yaptı.

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Herkesi şoke eden deney! Bıçağı 1000 derece ısıttı ve...
Herkesi şoke eden deney! Bıçağı 1000 derece ısıttı ve...

Sıcak bıçakla çeşitli eşyaları böyle kesti.

Herkesi şoke eden deney! Bıçağı 1000 derece ısıttı ve...
Herkesi şoke eden deney! Bıçağı 1000 derece ısıttı ve...

Bıçağı 1000 derecede ısıtan adam ilginç bir deney yaptı. Sıcak bıçakla çeşitli eşyaları böyle kesti. İnternette çeşit objelerle yapılan deneyler çok beğeniliyor. Kızgın bıçaklar, press makineleri ile yapılan çekimler milyonlarca kez izleniyor insanı büyüleyen deney fotoğraflarından bir kaç tanesi..

Herkesi şoke eden deney! Bıçağı 1000 derece ısıttı ve...
Herkesi şoke eden deney! Bıçağı 1000 derece ısıttı ve...
Herkesi şoke eden deney! Bıçağı 1000 derece ısıttı ve...
Herkesi şoke eden deney! Bıçağı 1000 derece ısıttı ve...
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