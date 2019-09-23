Haberler Galeri Herkesin ağzı açık kaldı! Ormanın orta yerinde öyle bir şey yaptı ki...

Herkesin ağzı açık kaldı! Ormanın orta yerinde öyle bir şey yaptı ki...

"Primitive Technology" adlı hesabıyla milyonlarca kişiye ulaşan genç adam ormanın orta yerinde yaptıklarıyla herkesi kendine hayran bıraktı. Elindeki imkanlarla yaptığı şey binlerce kez izlendi ve beğeni yağmuruna tutuldu. İşte o anlar.