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> Herkesin ağzı açık kaldı! Ormanın orta yerinde öyle bir şey yaptı ki...
Herkesin ağzı açık kaldı! Ormanın orta yerinde öyle bir şey yaptı ki...
"Primitive Technology" adlı hesabıyla milyonlarca kişiye ulaşan genç adam ormanın orta yerinde yaptıklarıyla herkesi kendine hayran bıraktı. Elindeki imkanlarla yaptığı şey binlerce kez izlendi ve beğeni yağmuruna tutuldu. İşte o anlar.
Giriş Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 12:54
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"Primitive Technology" sayfasıyla milyonlarca takipçisine ulaşan adam yine ormanda büyük işler başardı.