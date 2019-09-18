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Herkesin bilmesi gereken ilginç bilim ve teknolojik ipuçları

Son zamanlarda gelişen teknoloji artık günümüzde hayatımızın ayrılmaz bir parçası oldu. Yaşamımızın hemen hemen her yerinde teknolojik cihazları kullanmaya başlarken herkesin bilmesi gereken pratik teknolojik ipuçları sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 11:09
Herkesin bilmesi gereken ilginç bilim ve teknolojik ipuçları

Pillerle ilgili muhtemelen az sonra sizlere aktaracağımız bu detayı pek çoğunuz bilmiyor; ancak başınız sıkıştığında fazlasıyla hayat kurtaracak cinsten!

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Herkesin bilmesi gereken ilginç bilim ve teknolojik ipuçları

Örneğin elinizde küçük pillerden var; ancak cihazınızın daha büyük boyuttaki bir pile ihtiyacı var. O zaman alüminyum folyoyu top şekline getirerek bu şekilde yerleştirirseniz sorunuzu geçici de olsa çözmüş olursunuz!


Herkesin bilmesi gereken ilginç bilim ve teknolojik ipuçları

Şarj kabloları zaman içinde yıpranır ve kırılmalardan dolayı bu hale gelir. Kablonuzun ömrünü uzatmak istiyorsanız bir yolu var; hem de bedava!

Herkesin bilmesi gereken ilginç bilim ve teknolojik ipuçları

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Herkesin bilmesi gereken ilginç bilim ve teknolojik ipuçları

Teknolojinin gelişmesiyle beraber araçlarda bir çok konuda rahatlık sağlandı. Ancak araba camında oluşan buğulanmaya henüz tam anlamıyla bir çözüm bulunamadı. Peki gerçekten bunun bir çözümü yok mu?

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