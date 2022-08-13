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Herkesin evinde var! Kullanırsanız çuvalla para ödemekten kurtulacaksınız
Herkesin evinde var! Kullanırsanız çuvalla para ödemekten kurtulacaksınız
Herkesin evinde bulunan fakat hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığınız vazelinin yaralara sürmek dışında da inanılmaz faydaları var. Çuvalla para harcadığınız şeylere vazelin ile müdahale edebileceğinizi öğrendiğinizde ağzınız açık kalacak. İşte hayatınızı kolaylaştıracak vazelinin hayatınıza faydaları...
Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2022 Cumartesi 12:47
Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2022 Cumartesi 13:18
Vücut ile temas ettiğinde katıya yakın formundan uzaklaşarak içeriğinde bulunan yüksek yağ oranından dolayı erimeye başlayan yumuşak bir yapıya sahip olan vazelin hidrokarbon karışımı bir maddedir.
İflasın eşiğindeki New Yorklu kimyager Robert A. Chesebrough tarafından 1859 yılında petrol kuyularına gittiğinde parafine benzer bir maddenin ayağa yapıştığını ancak orada bulunan yara ve kesiklere iyi geldiğini gözlemlemiştir. Bunun üzerine laboratuvarda başlatılan yoğun çalışmalar üzerine petrolden tamamen ayrıştırılıp ilk ismi ile ''vazelin petrol jeli' 'yani ''vazelin'' keşfedilmiş.
Vazelini vücudunuza sürmek dışında günlük hayatta da kullanabilceğiniz birçok yararı var. İşte kullanabileceğiniz alanlar...
MOBİLYALARDA
Çatlamış ya da yıpranmış ahşap veya deri mobilyaların üzerine ince bir katman şeklinde vazelin sürün. Ardından 24 saat bekleyip nemli bir bez yardımı ile silmeniz yeterlidir.
LEKELERDE
Kıyafetllerinizdek inatçı lekelerden vazelin sayesinde kurtulabilrainiz Bunun için tek yapmanız gereken lekenin üzerini kaplayacak kadar vazelin sürüp ardından 1 dakika beklemek. Daha sonrasında suyun altında nazikçe yıkadığınız kıyafetlerde leke izlerinin kolaylıkla kaybolduğunu göreceksiniz. Bu uygulamayı her türlü leke izinde uygulamanız mümkündür.