Herkesin evinde var! Kullanırsanız çuvalla para ödemekten kurtulacaksınız

İflasın eşiğindeki New Yorklu kimyager Robert A. Chesebrough tarafından 1859 yılında petrol kuyularına gittiğinde parafine benzer bir maddenin ayağa yapıştığını ancak orada bulunan yara ve kesiklere iyi geldiğini gözlemlemiştir. Bunun üzerine laboratuvarda başlatılan yoğun çalışmalar üzerine petrolden tamamen ayrıştırılıp ilk ismi ile ''vazelin petrol jeli' 'yani ''vazelin'' keşfedilmiş.