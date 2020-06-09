Haberler
Galeri
Heyecan dorukta! Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde neler olacak? Yeni bölümde Osman Bey'i neler bekliyor? İşte 25. bölüm fragmanı!
Heyecan dorukta! Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde neler olacak? Yeni bölümde Osman Bey'i neler bekliyor? İşte 25. bölüm fragmanı!
ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman, her Çarşamba heyecan dolu yeni bölümleriyle ekrana geliyor. Reyting rekorları kıran dizi de, bu hafta hesap vakti! Osman Bey'in Balgay'la kozlarını paylaştığı sahneler nefes kesecek. Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde neler olacak? Yeni bölümde Osman Bey'i neler bekliyor? İşte 25. bölüm fragmanı!
Giriş Tarihi: 9 Haziran 2020 Salı 11:59
Güncelleme Tarihi: 9 Haziran 2020 Salı 12:11
Sezonun en çok konuşulan ve izlenen reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman'ın ekrana gelecek 25'inci bölümünde; Osman Bey, Balgay'la yüzleşiyor.
Düğün toyuna Sofia tarafından kurulan tuzaktan kurtulan Osman Bey, gazaya tüm gücüyle devam ederken, bir süredir mecburi ittifak yaptığı Balgay'la nihayet kozlarını paylaşıyor.
algay'ın, Kongar üzerinden kendilerine kurduğu tuzakla karşıya kalan Osman Bey ve Alpleri, Balgay'a karşı harekete geçiyor.
Hazan Hatun'un gelişi obada dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey, Balgay'ın uç bölgesindeki hakimiyetini bitirebilecek mi?
Geyhatu ve Moğollar, sancak beylerinin öldürülmesine nasıl tepki verecek? Hazal Hatun'u gelişiyle Kayı Obası'nda dengeler nasıl değişecek?
Tüm bu sorular çarşamba akşamı 20.00'de atv ekranında yanıt bulacak.