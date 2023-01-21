Heyelandan zarar görmüştü! TOKİ İzmir’deki 34 konutu tamamladı

TOKİ tarafından heyelanda evleri zarar gören vatandaşlar için bir yıl önce Yukarı Eğridere Mahallesi'nde çelik konstrüksiyondan tek katlı ve bahçeli 34 evin yanı sıra mescit ve şadırvan yapılması için çalışmalara başlandı.

Belirlenen sürede evlerin, mescidin ve şadırvanın inşaatı tamamlandı, alandaki peyzaj çalışmaları ise devam ediyor.