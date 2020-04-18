Hijyen sağlarken canınızdan olmayın! Temizlik yaparken bunlara dikkat!

Koronavirüs salgınından korunmak için çamaşır suyu ve tuz ruhunu karıştırarak ev temizliği yapan bir kadının zehirlenerek hayatını kaybetmesi, gözleri 'hijyen' sağlanırken ortaya çıkan ölümcül hatalara çevirdi. Çamaşır suyu ile tuz ruhunun karıştırılmasının çok tehlikeli olduğunu söyleyen Uzman Doktor Ülkümen Rodoplu, "Kapalı alanlarda, banyo ve tuvalet gibi mekanlarda kullanıldığında, nefes yoluyla akciğerlerimizde çok ciddi reaksiyonlara neden oluyor. Hatta bu madde ileri dozda solunursa özellikle sigara içenler ile tüberküloz ve bronşit gibi hastalık geçirenler de ölüme yol açabiliyor" dedi. Peki temizlik yaparken nelere dikkat etmeliyiz? İşte detaylar...