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Hijyen sağlarken canınızdan olmayın! Temizlik yaparken bunlara dikkat!

Koronavirüs salgınından korunmak için çamaşır suyu ve tuz ruhunu karıştırarak ev temizliği yapan bir kadının zehirlenerek hayatını kaybetmesi, gözleri 'hijyen' sağlanırken ortaya çıkan ölümcül hatalara çevirdi. Çamaşır suyu ile tuz ruhunun karıştırılmasının çok tehlikeli olduğunu söyleyen Uzman Doktor Ülkümen Rodoplu, "Kapalı alanlarda, banyo ve tuvalet gibi mekanlarda kullanıldığında, nefes yoluyla akciğerlerimizde çok ciddi reaksiyonlara neden oluyor. Hatta bu madde ileri dozda solunursa özellikle sigara içenler ile tüberküloz ve bronşit gibi hastalık geçirenler de ölüme yol açabiliyor" dedi. Peki temizlik yaparken nelere dikkat etmeliyiz? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18 Nisan 2020 Cumartesi 09:57
Hijyen sağlarken canınızdan olmayın! Temizlik yaparken bunlara dikkat!

Koronavirüsün salgınıyla birlikte alınan tedbirler kapsamında 'hijyen'e uyulması çağrıları yapılırken, vatandaşlar, çamaşır suyu, kolonya ve dezenfektanlara yöneldi. Ancak temizlik maddelerinin yanlış kullanımları ölümcül sonuçlara yol açabiliyor. Bursa'da koronavirüs korkusu nedeniyle evinde sürekli temizlik yapan bir kişi, çamaşır suyu ile tuz ruhunu karıştırarak kullanınca zehirlenerek hayatını kaybetti.

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Hijyen sağlarken canınızdan olmayın! Temizlik yaparken bunlara dikkat!

Uzman Doktor Ülkümen Rodoplu, evlerde günlük hayatta kullanılan çamaşır suyu, lavabo açıcı, tuz ruhu gibi kimyasal maddelerin yanlış kullanılması halinde zehirlenmelere neden olabileceği uyarısında bulundu.

Özellikle dar, kapalı ve iyi havalandırılmayan yerlerde çamaşır suyu ve tuz ruhunun tek ya da birlikte kullanılmaması gerektiğini söyleyen Rodoplu, astım ve kronik bronşit hastalarında zehirlenmenin daha ağır seyrettiğine dikkat çekti.

Hijyen sağlarken canınızdan olmayın! Temizlik yaparken bunlara dikkat!

'SONUÇLARI ÇOK CİDDİ'
Mermer, fayans gibi yüzeyleri beyazlatmak için tuz ruhu ve çamaşır suyunun karıştırılarak kullanılmasının büyük tehlike oluşturduğunu dile getiren Dr. Rodoplu, "Koronavirüs ile birçok farklı temizlenme, arınma ve korunma yöntemleri duyuyoruz. Bilimin dışına çıkıldığını da görüyoruz. Bu kaygıdan kaynaklanabiliyor. Vatandaşlarımızı anlayabiliyorum ama korkacak bir şey yok. Evlerde kullandığımız çamaşır suyu ve temizlik malzemelerimiz var. Virüs ya da bakteriyi yok etmesinden önce, bunların bize zararı olduğunu biliyoruz. Evde küvetleri, klozetleri ya da mutfağı temizlemek için kullandığımız çamaşır suyu gibi temizleyici maddelerde beyazlatıcı var.

Hijyen sağlarken canınızdan olmayın! Temizlik yaparken bunlara dikkat!

Hidrojen peroksit cildimize temas ettiğinde ve uzun süre kaldığında ciltte çok ciddi aşınmaya neden oluyor. Kapalı alanlarda, banyo ve tuvalet gibi mekanlarda kullanıldığında da onu solumak akciğerlerimizde çok ciddi reaksiyonlara neden oluyor. Hatta bu madde ileri dozda solunursa özellikle sigara içenlerde, akciğer hastalığı, çocukluğunda tüberküloz ve bronşit gibi hastalık geçirenlerde ölüme kadar giden vakalara yol açabiliyor" diye konuştu.

Hijyen sağlarken canınızdan olmayın! Temizlik yaparken bunlara dikkat!

'DAKİKALAR İÇİNDE KİŞİYİ KAYBEDEBİLİRİZ'
Zehirlenme belirtileri gösteren kişinin hemen açık havaya çıkarak sağlık ekiplerini araması gerektiğini bildiren Rodoplu, kişinin, dakikalar içinde solunum yetmezliğinden hayatını kaybedebileceğini söyledi. Rodoplu, "Zaten kişi zehirlendiğini anlayacaktır. Hemen zehirlendiği alanı terk etmeli ve açık havaya çıkmalı.

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