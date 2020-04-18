Hijyen sağlarken canınızdan olmayın! Temizlik yaparken bunlara dikkat!

'SONUÇLARI ÇOK CİDDİ'

Mermer, fayans gibi yüzeyleri beyazlatmak için tuz ruhu ve çamaşır suyunun karıştırılarak kullanılmasının büyük tehlike oluşturduğunu dile getiren Dr. Rodoplu, "Koronavirüs ile birçok farklı temizlenme, arınma ve korunma yöntemleri duyuyoruz. Bilimin dışına çıkıldığını da görüyoruz. Bu kaygıdan kaynaklanabiliyor. Vatandaşlarımızı anlayabiliyorum ama korkacak bir şey yok. Evlerde kullandığımız çamaşır suyu ve temizlik malzemelerimiz var. Virüs ya da bakteriyi yok etmesinden önce, bunların bize zararı olduğunu biliyoruz. Evde küvetleri, klozetleri ya da mutfağı temizlemek için kullandığımız çamaşır suyu gibi temizleyici maddelerde beyazlatıcı var.