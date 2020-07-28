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Haberler Galeri Hilal Altınbilek yeni aşkı Gurur Aydoğan ile Çeşme'de elele görüntülendi!

Hilal Altınbilek yeni aşkı Gurur Aydoğan ile Çeşme'de elele görüntülendi!

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin güzel oyuncusu Hilal Altınbilek yeni aşka yelken açtı. Hilal Altınbilek, merhum sanatçı Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan ile Çeşme'de denizin ve güneşin tadını çıkarırken objektiflere yakalandı.

Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2020 Salı 10:57 Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2020 Salı 11:02
Hilal Altınbilek yeni aşkı Gurur Aydoğan ile Çeşme'de elele görüntülendi!
Hilal Altınbilek yeni aşkı Gurur Aydoğan ile Çeşme'de elele görüntülendi!

Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan ilk kez önceki gün Dalyan'daki 'The Beach of Momo'da görüntülendi.

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Hilal Altınbilek yeni aşkı Gurur Aydoğan ile Çeşme'de elele görüntülendi!
Hilal Altınbilek yeni aşkı Gurur Aydoğan ile Çeşme'de elele görüntülendi!

Hilal Altınbilek 'Fotoğrafımızı çekiyorlar mı acaba?' kaygısıyla biraz tedirgindi. Sürekli çevresini kontrol etti.

Hilal Altınbilek yeni aşkı Gurur Aydoğan ile Çeşme'de elele görüntülendi!
Hilal Altınbilek yeni aşkı Gurur Aydoğan ile Çeşme'de elele görüntülendi!

Sevgilisinin üzerine titreyen Gurur Aydoğan ise mutlu görünüyordu.

Hilal Altınbilek yeni aşkı Gurur Aydoğan ile Çeşme'de elele görüntülendi!
Hilal Altınbilek yeni aşkı Gurur Aydoğan ile Çeşme'de elele görüntülendi!

Mekanın en uç köşesini seçen oyuncu Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan, gözlerden uzak, arkadaşlarıyla zaman geçirdi.

Hilal Altınbilek yeni aşkı Gurur Aydoğan ile Çeşme'de elele görüntülendi!
Hilal Altınbilek yeni aşkı Gurur Aydoğan ile Çeşme'de elele görüntülendi!

Denize girer girmez birkaç kulaç atan Altınbilek, arkadaşlarıyla yüzdü. Oyuncu, sudan yine Aydoğan'la el ele çıktı.

Hilal Altınbilek yeni aşkı Gurur Aydoğan ile Çeşme'de elele görüntülendi!
Hilal Altınbilek yeni aşkı Gurur Aydoğan ile Çeşme'de elele görüntülendi!
Hilal Altınbilek yeni aşkı Gurur Aydoğan ile Çeşme'de elele görüntülendi!
Hilal Altınbilek yeni aşkı Gurur Aydoğan ile Çeşme'de elele görüntülendi!
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