  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Hintli dayı bu sefer 120 kiloluk dev vatoz balığını pişirdi!

Hintli dayı bu sefer 120 kiloluk dev vatoz balığını pişirdi!

Sosyal video paylaşım sitesi YouTube'da Village Food Factory isimli kanalından yemek videoları paylaşan Hintli dayı yine herkesi şaşırtmayı başardı. Sınırları zorlamayı seven Hintli dayı bu sefer 120 kiloluk dev vatoz balığını pişirdi.

Giriş Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 12:41
Hintli dayı bu sefer 120 kiloluk dev vatoz balığını pişirdi!

YouTube'da Village Food Factory isimli kanalından yemek videoları paylaşan Hintli dayı 120 kiloluk pişirdiği dev vatoz balığı ile herkesi şaşırtmayı başardı.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Hintli dayı bu sefer 120 kiloluk dev vatoz balığını pişirdi!
Hintli dayı bu sefer 120 kiloluk dev vatoz balığını pişirdi!
Hintli dayı bu sefer 120 kiloluk dev vatoz balığını pişirdi!
Hintli dayı bu sefer 120 kiloluk dev vatoz balığını pişirdi!
Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Eşya satmak isterken dünyanın diline düştüler!
Eşya satmak isterken dünyanın diline düştüler!