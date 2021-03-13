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Hintli dayı bu sefer 120 kiloluk dev vatoz balığını pişirdi!
Hintli dayı bu sefer 120 kiloluk dev vatoz balığını pişirdi!
Sosyal video paylaşım sitesi YouTube'da Village Food Factory isimli kanalından yemek videoları paylaşan Hintli dayı yine herkesi şaşırtmayı başardı. Sınırları zorlamayı seven Hintli dayı bu sefer 120 kiloluk dev vatoz balığını pişirdi.
Giriş Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 12:41
YouTube'da Village Food Factory isimli kanalından yemek videoları paylaşan Hintli dayı 120 kiloluk pişirdiği dev vatoz balığı ile herkesi şaşırtmayı başardı.