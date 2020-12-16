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Hintli dayı herkesi şaşırtmayı başardı! Öyle bir şey yaptı ki...

Village Food Factory isimli YouTube kanalından yemek videoları paylaşan Hintli dayı paylaşımlarına devam ediyor. Sınırları zorlamayı seven Hintli dayı, tariflerine bir bir göstererek anlatıyor, milyonlarca kişi onu izliyor. Şimdi sıra geldi Hintli dayının yeni marifetine. Bakın Hintli dayı bu kez hünerlerini nasıl sergiledi.

Giriş Tarihi: 16 Aralık 2020 Çarşamba 16:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





