Hintli dayı yine iş başında! Öyle bir şey yaptı ki...
Sosyal video paylaşım sitesi YouTube'da Village Food Factory isimli kanalından yemek videoları paylaşan Hintli dayı şaşırtmaya devam ediyor. Sınırları zorlamayı seven Hintli dayı, tariflerine bir bir göstererek anlatıyor, milyonlarca kişi onu izliyor. Şimdi sıra geldi Hintli dayının yeni marifetine. Bakın Hintli dayı bu kez hünerlerini nasıl sergiledi.
Giriş Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 16:20
Village Food Factory isimli YouTube kanalından yemek videoları paylaşan Hintli dayı, yeni videosuyla sosyal medyaya damgasını vurmayı başardı.