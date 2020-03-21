  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Hintli dayı yine yaptı yapacağını! Milyonlar onu konuşuyor

Hintli dayı yine yaptı yapacağını! Milyonlar onu konuşuyor

Hintli dayı herkesi şaşırtmaya devam ediyor. Village Food Factory isimli YouTube kanalından yemek videoları paylaşan Hintli biri yine adından söz ettirmeyi başardı. Sınırları zorlamayı seven Hintli dayı, tariflerine bir bir göstererek anlatıyor, milyonlarca kişi onu izliyor. Şimdi sıra geldi Hintli dayının yeni marifetine. Bakın Hintli dayı bu kez hünerlerini nasıl sergiledi.

Giriş Tarihi: 21 Mart 2020 Cumartesi 18:47
Hintli dayı yine yaptı yapacağını! Milyonlar onu konuşuyor

Village Food Factory isimli YouTube kanalından yemek videoları paylaşan Hintli dayı, yeni videosuyla sosyal medyaya damgasını vurmayı başardı.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Hintli dayı yine yaptı yapacağını! Milyonlar onu konuşuyor
Hintli dayı yine yaptı yapacağını! Milyonlar onu konuşuyor
Hintli dayı yine yaptı yapacağını! Milyonlar onu konuşuyor
Hintli dayı yine yaptı yapacağını! Milyonlar onu konuşuyor
Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Koronavirüs ile grip, nezle, alerji arasındaki farklara dikkat
Koronavirüs ile grip, nezle, alerji arasındaki farklara dikkat
  • SON DAKİKA