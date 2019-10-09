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Hintli dayı yine yaptı yapacağını! Şaşırtmaya devam ediyor

Village Food Factory isimli YouTube kanalından yemek videoları paylaşan Hintli dayı paylaşımlarına devam ediyor. Daha önce ilginç şekillerde yemekler yapan Hintli dayı yeni videosuyla sosyal medyaya damgasını vurmayı başardı. İşte Hintli dayının yeni marifeti.

Giriş Tarihi: 9 Ekim 2019 Çarşamba 14:14
Hintli dayı yine yaptı yapacağını! Şaşırtmaya devam ediyor

Kendisini izlerken yüzümüzde tebessüm oluşturan Hintli Dayı , video paylaşım sitesi olan Youtube'ta oldukça popüler bir üne sahip. Village food factory adlı kanalı olan dayımızın yaklaşık 1.3 milyon takipçisi var.

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Hintli dayı yine yaptı yapacağını! Şaşırtmaya devam ediyor

Yemeklerinde bol baharatı eksik etmez ve genellikle akar su kenarlarında yemeklerini yapar.

Hintli dayı yine yaptı yapacağını! Şaşırtmaya devam ediyor

İşte Hintli dayının yeni marifeti.

Hintli dayı yine yaptı yapacağını! Şaşırtmaya devam ediyor
Hintli dayı yine yaptı yapacağını! Şaşırtmaya devam ediyor
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