Hırsızlar İzmir’de Tarihi Saat Kulesi’ne dadandı! Önlemler de onları durdurmuyor

O yüzden 3 musluk için şu anda tamirat yapılamıyor. Geri kalan 9 musluktan 5 musluğun kulpu çalındı. Ne zaman çalındığı belli değil. 48 saatte bir kulplar yenileniyor. Çok büyük bir vandalizm var. Bu yıl 75 tane musluk takıldı.