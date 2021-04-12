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Haberler Galeri Hızır düşmanına diz çöktürüyor! İşte EDHO yeni bölümde yaşanacaklar...

Hızır düşmanına diz çöktürüyor! İşte EDHO yeni bölümde yaşanacaklar...

Atv'de Salı akşamları izleyicisi ile buluşan EDHO'nun merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin sıkı takipçileri 'EDHO yeni bölüm fragmanı izle' aramalarını arttırdı. EDHO'da bu hafta, gerçeklerin peşine düşen Hızır Çakırbeyli, işin aslını öğrenmek için Emin ve Pınar'ı sıkıştırmaya başlar. İlyas'ı ciddiye almayan ve onu öldürebileceğini düşünen Ercan ise kendi kazdığı kuyuya düşer. Fidanlıkta toplanan İlyas Çakırbeyli ve dostlarına operasyon düzenleyen Ercan, sonunda İlyas Çakırbeyli'nin karşısında diz çökmek zorunda kalır. İşte EDHO yeni bölümde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi 10:34 Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi 10:38
Hızır düşmanına diz çöktürüyor! İşte EDHO yeni bölümde yaşanacaklar...

Hızır Çakırbeyli ve İlyas Çakırbeyli, mezbahadan kendilerini kurtaran keskin nişancının peşine düşer. Herkes Kimsesiz Doğan'ın bu işi organize ettiğini düşünürken Hızır Çakırbeyli yeğeni Alpaslan'dan şüphelenir.

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Hızır düşmanına diz çöktürüyor! İşte EDHO yeni bölümde yaşanacaklar...

Gerçeklerin peşine düşen Hızır Çakırbeyli, işin aslını öğrenmek için Emin ve Pınar'ı sıkıştırmaya başlar.

Hızır düşmanına diz çöktürüyor! İşte EDHO yeni bölümde yaşanacaklar...

Tuncay'ın ölümüyle alevlenen savaşta İlhan ve Ercan, Hızır Çakırbeyli'ye Yavuz ve Bahar üzerinden tuzak kurar. Yaklaşmakta olduğu tuzağı Bahar'ın verdiği ipucu ile anlayan Hızır Çakırbeyli, ekibiyle birlikte ava gideni avlamak için harekete geçer.

Hızır düşmanına diz çöktürüyor! İşte EDHO yeni bölümde yaşanacaklar...

Kurulan tuzakta namlu ucunda kalan Hızır Çakırbeyli'yi kurtaran ise Bahar'ın cesareti olur. Sıkılan kurşunun önüne atlayan Bahar, Hızır Çakırbeyli'nin kollarına düşer.

Hızır düşmanına diz çöktürüyor! İşte EDHO yeni bölümde yaşanacaklar...

İlyas'ı ciddiye almayan ve onu öldürebileceğini düşünen Ercan ise kendi kazdığı kuyuya düşer.

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