Hızır düşmanına diz çöktürüyor! İşte EDHO yeni bölümde yaşanacaklar...

Atv'de Salı akşamları izleyicisi ile buluşan EDHO'nun merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin sıkı takipçileri 'EDHO yeni bölüm fragmanı izle' aramalarını arttırdı. EDHO'da bu hafta, gerçeklerin peşine düşen Hızır Çakırbeyli, işin aslını öğrenmek için Emin ve Pınar'ı sıkıştırmaya başlar. İlyas'ı ciddiye almayan ve onu öldürebileceğini düşünen Ercan ise kendi kazdığı kuyuya düşer. Fidanlıkta toplanan İlyas Çakırbeyli ve dostlarına operasyon düzenleyen Ercan, sonunda İlyas Çakırbeyli'nin karşısında diz çökmek zorunda kalır. İşte EDHO yeni bölümde yaşanacaklar...