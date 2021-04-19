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Haberler Galeri Hızır listedeki isimlerin peşinde! İşte EDHO yeni bölümde yaşanacaklar...

Hızır listedeki isimlerin peşinde! İşte EDHO yeni bölümde yaşanacaklar...

EDHO yeni bölümde neler yaşanacak? Geçtiğimiz hafta izleyiciyi adeta ekrana kilitleyen EDHO'nun yayınlanan yeni bölüm fragmanı izleyenlerde merak uyandırdı. Dizinin sıkı takipçileri yeni bölüme kısa bir süre kala 'EDHO yeni bölüm fragmanı izle' aramalarını arttırdı. Dizinin yeni bölümünde Hızır Çakırbeyli, Yavuz Sincanlı'nın verdiği listenin peşinden iz sürmeye devam eder. Tek tek tüm isimlerin üzerine gitmeye kararlı olan Hızır Çakırbeyli'nin yanında ailesi ve dostları yer alır. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 19 Nisan 2021 Pazartesi 10:56 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2021 Pazartesi 11:01
Hızır listedeki isimlerin peşinde! İşte EDHO yeni bölümde yaşanacaklar...

Amcası Hızır Çakırbeyli'yi korumak için iyileştiğini saklayan Alpaslan Çakırbeyli, İlhan'ın infazına imzasını atar.

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Hızır listedeki isimlerin peşinde! İşte EDHO yeni bölümde yaşanacaklar...

İki kez göğse bir kez kafaya sıktığı kurşun yüzünden tüm şüpheleri üzerine çeken Alpaslan Çakırbeyli, amcasının tüm sıkıştırmalarına rağmen açık vermez.

Hızır listedeki isimlerin peşinde! İşte EDHO yeni bölümde yaşanacaklar...

Hızır Çakırbeyli, Yavuz Sincanlı'nın verdiği listenin peşinden iz sürmeye devam eder. Tek tek tüm isimlerin üzerine gitmeye kararlı olan Hızır Çakırbeyli'nin yanında ailesi ve dostları yer alır.

Hızır listedeki isimlerin peşinde! İşte EDHO yeni bölümde yaşanacaklar...

Listede en dikkat çeken isimlerden olan Rıdvan'la mekanında yüz yüze gelen Hızır Çakırbeyli çıkış planı için de Kimsesiz Doğan'dan yardım ister. Hızır Çakırbeyli ve dostlarının koruyuculuğunu ise kanuni Asım üstlenir.

Hızır listedeki isimlerin peşinde! İşte EDHO yeni bölümde yaşanacaklar...

Abisinin verdiği savaşta en ön safta yer alan İlyas Çakırbeyli'yi ise eşi Ömür Çakırbeyli sıkıştırır.

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