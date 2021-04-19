Hızır listedeki isimlerin peşinde! İşte EDHO yeni bölümde yaşanacaklar...

EDHO yeni bölümde neler yaşanacak? Geçtiğimiz hafta izleyiciyi adeta ekrana kilitleyen EDHO'nun yayınlanan yeni bölüm fragmanı izleyenlerde merak uyandırdı. Dizinin sıkı takipçileri yeni bölüme kısa bir süre kala 'EDHO yeni bölüm fragmanı izle' aramalarını arttırdı. Dizinin yeni bölümünde Hızır Çakırbeyli, Yavuz Sincanlı'nın verdiği listenin peşinden iz sürmeye devam eder. Tek tek tüm isimlerin üzerine gitmeye kararlı olan Hızır Çakırbeyli'nin yanında ailesi ve dostları yer alır. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar...