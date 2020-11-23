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Haberler Galeri Hızır masadan kalkıyor! İşte EDHO yeni bölümde yaşanacaklar...

Hızır masadan kalkıyor! İşte EDHO yeni bölümde yaşanacaklar...

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın heyecanla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Hızır Çakırbeyli, canından çok sevdiği yeğeni Alpaslan'ın hayatını kurmak için düşmanını masasına davet eder. Korkmazların masaya oturmasıyla masa kuralları gereği masadan kalktığını açıklayan Hızır Reis, başta dostları olmak üzere düşmanları Korkmazlara da ters köşe yapar. Hızır Reis'in bu hamlesinin ardından meydanın boşaldığını düşünen Korkmazlar da liderlik için mücadeleye hazırlanır. İşte EDHO yeni bölümde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 23 Kasım 2020 Pazartesi 11:39 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2020 Pazartesi 11:39
Hızır masadan kalkıyor! İşte EDHO yeni bölümde yaşanacaklar...

Masadan kalmasına rağmen tedbiri bırakmayarak hapishanedeki yeğeninin korumaya devam eden Hızır Çakırbeyli, tüm gücünü kullanır.

EDHO YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

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Hızır masadan kalkıyor! İşte EDHO yeni bölümde yaşanacaklar...

Hızır amcasının verdiği kararlardan memnun olmayan Alpaslan ise amcasıyla iplerini koparmaya hazırdır. Kendi yolunu çizerek adını aleme yazdırmaya hazır olan Alpaslan ise sonunda hapishanede Derman Korkmaz'la yüz yüze gelir.

Hızır masadan kalkıyor! İşte EDHO yeni bölümde yaşanacaklar...

Hızır Reis'in Korkmazlarla el sıkışmasını hazmedemeyen Ceylan ise eşiyle arasını açacak bir konuşma yapar. Hızır'ı kendisinden uzaklaştıran Ceylan, bu hamlesiyle eşini Bahar Sincanlı'ya istemeden yaklaştırır.

Hızır masadan kalkıyor! İşte EDHO yeni bölümde yaşanacaklar...

Hayatlarına Hızır'ı kelimenin tam anlamıyla kalbinden vurarak giren Bahar Sincanlı, Hızır Reis'in pusulasını şaşırtırken, Ceylan'ın da baş düşmanı olur.

Hızır masadan kalkıyor! İşte EDHO yeni bölümde yaşanacaklar...

Hızır Reis bir yandan yeğeninin hayatını kurtarmak için zor kararlar verirken bir yandan da kendisine söz geçiremez. Bahar Sincanlı ise çocukluk arkadaşı Ömür'e rağmen, Hızır Reis'in gönlünü çalmaktan bir an olsun vazgeçmez.

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