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Hobi olarak başladı geçim kaynakları oldu

Aydın'ın Efeler ilçesinde, Rabia (59) ve Muzaffer Anğı (68) çiftinin hobi olarak yaptıkları Hint horozu yetiştiriciliği, 7 yıl önce aldıkları mikrokrediyle geçim kaynakları oldu.

Giriş Tarihi: 22 Kasım 2019 Cuma 10:34 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2019 Cuma 10:34
Hobi olarak başladı geçim kaynakları oldu

Bugüne kadar aldıkları toplam 8 bin liralık mikrokrediyle evlerinin bahçesinde 2 katlı kümes kuran çift, besledikleri 25 horozla yarışmalara da katıldı.

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Hobi olarak başladı geçim kaynakları oldu

Anğı çifti, 'güzellik yarışmaları'nda derece verilen horozlarını 1000 ile 50 bin arasında değişen fiyatlarla satıyor.

Hobi olarak başladı geçim kaynakları oldu

Kemer Mahallesi'nde yaşayan, 2 çocuk annesi, ev kadını Rabia Anğı ve işçi emeklisi Muzaffer Anğı, çocuk yaşlarda başladıkları cins horoz yetiştirme merakını evlendikten sonra da sürdürdü

Hobi olarak başladı geçim kaynakları oldu

Kendi imkanlarıyla evlerinin bahçesinde cins tavuk ve horoz yetiştiren Anğı çifti, 7 yıl önce Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) Mikrokredi Aydın Şubesi'nden bugüne kadar çektikleri toplam 8 bin lira kredi ile bu işi daha da büyütüp, evlerinin bahçesinde 2 katlı kümes kurarak, yem aldı

Hobi olarak başladı geçim kaynakları oldu

Çift, yetiştirdiği 'Brasil', 'Shamo', 'Reza Asil', 'Alman' ve 'Fransız Bankiva' cinsi Hint horozları ile 'güzellik yarışmaları'na katılıp, birçok kupa aldı. Anğı çifti, yavru horozları satarak, aile ekonomisine katkı sağlamaya başladı.

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