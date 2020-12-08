Hobi olarak başladığı su kabağı oymacılığında şimdi talebe yetişemiyor

KUMBARA, VAZO, KUŞ YUVASI, ŞEKERLİK, EKMEK SEPETİ, KALEMLİK, MUMLUK YAPIYOR
İlkbaharda diktiği su kabaklarını kasım ayında hasat ettiğini dile getiren Karakuş, şunları söyledi:
"Daha sonra kuruması için asıyoruz. Süs eşyası yapımında kullanmak için su kabaklarını yaklaşık bir yıl bekletiyoruz. Kuruduktan sonra sizin hayal dünyanıza göre kabak şekillenmeye başlıyor. Kabaktan aklınıza gelebilecek her şey yapılabilir. Elektrikli lamba, kumbara, vazo, kuş yuvası, şekerlik, ekmek sepeti, kalemlik, mumluk ve değişik dekoratif amaçlı süs eşyaları yapıyorum."