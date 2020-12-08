  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Hobi olarak başladığı su kabağı oymacılığında şimdi talebe yetişemiyor

Hobi olarak başladığı su kabağı oymacılığında şimdi talebe yetişemiyor

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 3 yıl önce hobi olarak evinin bir odasında su kabağı oymacılığına başlayan Ali Osman Karakuş, internet üzerinden aldığı siparişlere yetişemiyor.

Giriş Tarihi: 8 Aralık 2020 Salı 15:11 Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2020 Salı 15:18
Hobi olarak başladığı su kabağı oymacılığında şimdi talebe yetişemiyor

Sandıklı ilçesindeki pancar kooperatifinde işçi olarak çalışan Ali Osman Karakuş, 3 yıl önce internette gördüğü su kabağı oymacılığına merak duymaya başladı.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Hobi olarak başladığı su kabağı oymacılığında şimdi talebe yetişemiyor

Zaman içinde internet üzerinden bu mesleğin inceliklerini öğrenen Karakuş, hobi olarak evinin bir odasında başladığı su kabağı oymacılığını zaman içinde geliştirdi. Karakuş, açtığı atölyede su kabağından yaptığı kumbara, vazo, kuş yuvası, şekerlik, ekmek sepeti gibi süs ve ev eşyalarının internet üzerinden satışını gerçekleştiriyor.

Karakuş, yaptığı süs eşyalarını, yurt içinin yanı sıra yurt dışına da gelen talepler doğrultusunda kargo ile gönderiyor.

Hobi olarak başladığı su kabağı oymacılığında şimdi talebe yetişemiyor

Ali Osman Karakuş, AA muhabirine, su kabaklarının geçmişte saklama kabı, su tası ve kepçe olarak kullanıldığını ifade etti. Su kabaklarının artık süs eşyası olarak kullanıldığını kendisinin de bu yönde tasarımlar yaptığını anlattı.

Hobi olarak başladığı su kabağı oymacılığında şimdi talebe yetişemiyor

KUMBARA, VAZO, KUŞ YUVASI, ŞEKERLİK, EKMEK SEPETİ, KALEMLİK, MUMLUK YAPIYOR

İlkbaharda diktiği su kabaklarını kasım ayında hasat ettiğini dile getiren Karakuş, şunları söyledi:

"Daha sonra kuruması için asıyoruz. Süs eşyası yapımında kullanmak için su kabaklarını yaklaşık bir yıl bekletiyoruz. Kuruduktan sonra sizin hayal dünyanıza göre kabak şekillenmeye başlıyor. Kabaktan aklınıza gelebilecek her şey yapılabilir. Elektrikli lamba, kumbara, vazo, kuş yuvası, şekerlik, ekmek sepeti, kalemlik, mumluk ve değişik dekoratif amaçlı süs eşyaları yapıyorum."

Hobi olarak başladığı su kabağı oymacılığında şimdi talebe yetişemiyor

Salgın sürecinde aldığı siparişleri yetiştiremediğine dikkati çeken Karakuş, "Güzel fakat zahmetli bir hobi bizimkisi. İnşallah pandemi sürecinin bitiminde atölyemizde kabak işlemeciliği, ahşap oyma, taş boyama ve ahşap yakma kurslarını vermeye başlayacağız." diye konuştu.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Meyve ve sebzeleri poşetle dolaba koyanlar dikkat!
Meyve ve sebzeleri poşetle dolaba koyanlar dikkat!
  • SON DAKİKA