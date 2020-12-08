Hobi olarak başladığı su kabağı oymacılığında şimdi talebe yetişemiyor

Zaman içinde internet üzerinden bu mesleğin inceliklerini öğrenen Karakuş, hobi olarak evinin bir odasında başladığı su kabağı oymacılığını zaman içinde geliştirdi. Karakuş, açtığı atölyede su kabağından yaptığı kumbara, vazo, kuş yuvası, şekerlik, ekmek sepeti gibi süs ve ev eşyalarının internet üzerinden satışını gerçekleştiriyor.

Karakuş, yaptığı süs eşyalarını, yurt içinin yanı sıra yurt dışına da gelen talepler doğrultusunda kargo ile gönderiyor.