Koronavirüs ölüm saçmaya devam ediyor. Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti. Peki koronavirüse karşı alınan önlemler nelerdir? Koronavirüsten kaç kişi öldü? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 4 Şubat 2020 Salı 09:33Güncelleme Tarihi: 4 Şubat 2020 Salı 09:36
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Hong Kong'da yeni koronavirüsten ilk can kaybı!
South China Morning Post gazetesinin haberine göre, geçen ay koronavirüsün ortaya çıktığı Hubey eyaletinin başkenti Vuhan kentinde bir süre bulunan Hong Konglu bir kişi trenle 31 Ocak'ta Hong Kong'a geldi.
İsmi açıklanmayan 39 yaşındaki kişi aynı gün içinde Kraliçe Elizabeth Hastanesine alınarak koronavirüs teşhisi konuldu ve bazı sağlık sorunları yaşadığı da belirtilen hasta, karantina tedbirleri uygulanması üzere Prenser Margaret Hastanesi'ne nakledildi.
Hong Kong'da yeni koronavirüsten ilk can kaybı!
Koronavirüs teşhisli hasta burada hayatını kaybetti. Hong Kong yerel hükümeti dün aldığı bir kararla yeni tip koronavirüsün yayılmasını önlemek için ana kara ile çoğu kara ve deniz sınır geçiş noktalarının kapatılacağını duyurmuştu.
Hong Kong'da yeni koronavirüsten ilk can kaybı!
Kentte yüzlerce sağlık çalışanı, yeni tip koronavirüsün yayılma riskini azaltmak için ana kara ile sınırın tamamen kapatılması talebiyle greve gitmişti.
Hong Kong'da yeni koronavirüsten ilk can kaybı!
Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan gün içinde yapılan açıklamada, koronavirüsten can kaybı 425, tespit edilen koronavirüs vakasının ise 2 bin 788'inin durumu ciddi olmak üzere, 20 bin 438'e çıktığı belirtilmişti. Ayrıca Hong Kong'daki kesinleşen vaka sayısı 15'e çıktığı açıklanmıştı.