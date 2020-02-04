Hong Kong'da yeni koronavirüsten ilk can kaybı!

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan gün içinde yapılan açıklamada, koronavirüsten can kaybı 425, tespit edilen koronavirüs vakasının ise 2 bin 788'inin durumu ciddi olmak üzere, 20 bin 438'e çıktığı belirtilmişti. Ayrıca Hong Kong'daki kesinleşen vaka sayısı 15'e çıktığı açıklanmıştı.