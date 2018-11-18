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Hosteslerin çılgın paylaşımları

Son dönemin en popüler hostesinin ardından, hosteslerin çılgın paylaşımları tekrar gündemde. Yolcuların uçağı terk etmesinin ardından çektikleri birbirinden ilginç fotoğrafları sosyal medyada yayınlayan hosteslerin bu paylaşımları beğeni ve paylaşım rekoru kırıyor. İşte hosteslerin birbirinden çılgın o paylaşımları.

Giriş Tarihi: 18 Kasım 2018 Pazar, 10:58:34
Hosteslerin çılgın paylaşımları

FENOMEN HOSTES
AirAsia'da hosteslik yapan Mabel Goo'nun, atıştırmalık dağıtırken fotoğraflarını çeken George Wong, ardından bu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

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Hosteslerin çılgın paylaşımları

Fotoğraflar 4 binden fazla beğeni aldı ve övgü dolu yorumlarla karşılaştı. 24 yaşındaki Mabel fotoğrafları gördü ancak biraz tüyler ürpertici olduğunu düşündü. Geçtiğimiz hafta viral haline gelmeye başladığından beri 150 binden fazla takipçiye ulaştı. Goo, aynı zamanda dansçılık yapıyor ve bir yandan da okuyor.

Hosteslerin çılgın paylaşımları

Genç kızın hayranlarından Francis Chen şöyle yazdı: "Sadece onunla aynı uçuşta olmak için nasıl bilet alabilirim?" Ve bir diğeri, Tan Wong, ekledi: "Uçuş sırasında gereken yardım için çok zorlayacağım."

Hosteslerin çılgın paylaşımları

Mabel, hayranlarına şunları yazdı: "Bu resimlerin neden bu kadar popüler olduğunu bilmiyorum, ama insanların böyle sözler söylemesi çok güzel.

Hosteslerin çılgın paylaşımları

Sadece işimi yapmak ve herkesin keyifli bir uçuş yapmasını sağlamak istiyorum."

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