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Haberler Galeri Hülya Avşar Ayvalık'ta ada aldı! İşte adaya dair bilgiler...

Hülya Avşar Ayvalık'ta ada aldı! İşte adaya dair bilgiler...

Hülya Avşar'ın 55 milyon liraya Ayvalık'ta ada satın aldığı iddia edildi. Ayvalık'taki Çiçek Adası'nı satın aldığı söylenen Avşar'ın mimarisini de kızı Zehra Çilingiroğlu'na emanet edeceği belirtildi.

Giriş Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 12:56
Hülya Avşar Ayvalık'ta ada aldı! İşte adaya dair bilgiler...

Son dönemde yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren Hülya Avşar, yıllardır yaz tatilini geçirdiği Ayvalık'tan ada satın aldı.

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Hülya Avşar Ayvalık'ta ada aldı! İşte adaya dair bilgiler...

Daha önce ailesi için çiftlik evi yaptırdığını söyleyen Avşar, Cunda yakınlarındaki Çiçek Adası için çoklu ortaklarla görüşme yaptı. Olumlu geçen pazarlığın ardından oyuncunun birkaç gün içerinde imzayı atacağı öğrenildi.

Hülya Avşar Ayvalık'ta ada aldı! İşte adaya dair bilgiler...

Hülya Avşar'ın 55 milyon TL ödeyeceği adada, malikane ve tenis kortları gibi çeşitli spor alanları olacak. Oyuncu, yeni yuvasının mimarisini ise kızı Zehra Çilingiroğlu'na teslim edecek.

Hülya Avşar Ayvalık'ta ada aldı! İşte adaya dair bilgiler...

Yıllardır hayalini kurduğu ada için kesenin ağzını açan Avşar'ın yılın büyük bölümünü burada geçireceği söyleniyor.

Hülya Avşar Ayvalık'ta ada aldı! İşte adaya dair bilgiler...
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