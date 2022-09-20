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Hurda aracı öyle bir değiştirdi ki! Görenleri hayrete düşürdü

Hurdaya çıkmış 1970 model aracı atmak yerine modifiye eden ekipler şaşkına çevirdi. Görenlerin hayran olduğu değişim sosyal medyada çok sayıda beğeni ve yorum aldı. İşte o değişim...

Giriş Tarihi: 20 Eylül 2022 Salı 12:20 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2022 Salı 12:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





