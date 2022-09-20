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Haberler Galeri Hurda aracı öyle bir değiştirdi ki! Görenleri hayrete düşürdü

Hurda aracı öyle bir değiştirdi ki! Görenleri hayrete düşürdü

Hurdaya çıkmış 1970 model aracı atmak yerine modifiye eden ekipler şaşkına çevirdi. Görenlerin hayran olduğu değişim sosyal medyada çok sayıda beğeni ve yorum aldı. İşte o değişim...

Giriş Tarihi: 20 Eylül 2022 Salı 12:20 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2022 Salı 12:23
Hurda aracı öyle bir değiştirdi ki! Görenleri hayrete düşürdü
Hurda aracı öyle bir değiştirdi ki! Görenleri hayrete düşürdü

Efsane otomobil bu halde kaderine terk edilmişti!

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Hurda aracı öyle bir değiştirdi ki! Görenleri hayrete düşürdü
Hurda aracı öyle bir değiştirdi ki! Görenleri hayrete düşürdü

Sonrasında garaja götürüp iyi bir modifiye ve tamirle öyle bir hale getirdiler ki...

Hurda aracı öyle bir değiştirdi ki! Görenleri hayrete düşürdü
Hurda aracı öyle bir değiştirdi ki! Görenleri hayrete düşürdü

İşte kare kare o değişim!

Hurda aracı öyle bir değiştirdi ki! Görenleri hayrete düşürdü
Hurda aracı öyle bir değiştirdi ki! Görenleri hayrete düşürdü
Hurda aracı öyle bir değiştirdi ki! Görenleri hayrete düşürdü
Hurda aracı öyle bir değiştirdi ki! Görenleri hayrete düşürdü
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