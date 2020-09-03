Hurda teknenin son hali şaşkına çevirdi

1909 yapımı olan ve hurdaya çıkmak üzere olan teknenin değişimi görenleri adeta şok etti. İşte hayran bırakan o değişim... Hurdaya çıkmak üzere olan 1909 yapım bir tekneye öyle bir dekorasyon yaptılar ki gözlerinize inanamayacaksınız... Konforuna düşkün tasarımcılar ciddi bir tadilat başlatarak teknenin alt kısmını adeta bir eve dönüştürüp, bir evde olması gereken her şeyi düşünmüş. Evin içerisinde ise mutfak, salon, iki yatak odası, banyo ve tuvalet bulunuyor Tasarımın son halini görenler ise hem şaşırıyor hem de hayran kalıyor..