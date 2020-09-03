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Haberler Galeri Hurda teknenin son hali şaşkına çevirdi

Hurda teknenin son hali şaşkına çevirdi

1909 yapımı olan ve hurdaya çıkmak üzere olan teknenin değişimi görenleri adeta şok etti. İşte hayran bırakan o değişim...

Giriş Tarihi: 3 Eylül 2020 Perşembe 16:26 Güncelleme Tarihi: 3 Eylül 2020 Perşembe 22:35
Hurda teknenin son hali şaşkına çevirdi

Hurdaya çıkmak üzere olan 1909 yapım bir tekneye öyle bir dekorasyon yaptılar ki gözlerinize inanamayacaksınız...

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Hurda teknenin son hali şaşkına çevirdi

Konforuna düşkün tasarımcılar ciddi bir tadilat başlatarak teknenin alt kısmını adeta bir eve dönüştürüp, bir evde olması gereken her şeyi düşünmüş.

Hurda teknenin son hali şaşkına çevirdi

Evin içerisinde ise mutfak, salon, iki yatak odası, banyo ve tuvalet bulunuyor

Hurda teknenin son hali şaşkına çevirdi

Tasarımın son halini görenler ise hem şaşırıyor hem de hayran kalıyor..

Hurda teknenin son hali şaşkına çevirdi
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