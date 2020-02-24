Hurmanın faydalarına inanamayacaksınız! Günde 3 hurma yerseniz...

CİLDİ GENÇLEŞTİRİYOR

Antioksidandan zengin olan hurma hücre yenilemesini sağlaması sayesinde cildimiz üzerinde de faydalı oluyor. Yenilenen doku cildi daha genç bir görünüme kavuşturuyor. Cilt elastik yapısını kaybettiğinde yanakta çökmeler artıyor ve derin yüz çizgileri belirginleşiyor. Hurma cilde ihtiyacı olan nemi veriyor, böylelikle cilt daha elastiki bir yapıya sahip oluyor. İçeriğindeki B vitamini sayesinde ciltte oluşan yaraların da daha hızlı iyileşmesine katkıda bulunuyor.