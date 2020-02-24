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Hurmanın faydalarına inanamayacaksınız! Günde 3 hurma yerseniz...

Tadı ile damaklarda harika bir tat bırakan hurmanın faydaları saymakla bitmiyor. İçeriğinde bulunan vitaminler ile de oldukça faydası bulunan hurmanın sağlığa olumlu etkileri saymakla bitmiyor. Peki hurmanın faydaları nelerdir? İşte şifa deposu hurmanın bilinmeyen faydaları...

Giriş Tarihi: 24 Şubat 2020 Pazartesi 11:25 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2020 Pazartesi 11:28
Hurmanın faydalarına inanamayacaksınız! Günde 3 hurma yerseniz...

Beslenme ve Diyet Uzmanı Şeyda Sıla Bilgili hurma tüketmek için 10 önemli nedeni anlattı, önemli bilgiler verdi.

SİNDİRİMİ KOLAYLAŞTIRIYOR

Hurmanın lif oranı çok yüksek. Öyle ki 100 gramı 3,5 gram lif içeriyor. Bu sayede midede sünger gibi şişip hacim kaplıyor ve mideyi geç terk ettiği için tokluk hissi oluşturuyor. Yüksek lif, aynı zamanda bağırsakları çalıştırıyor ve kabızlıktan kurtarıyor.

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Hurmanın faydalarına inanamayacaksınız! Günde 3 hurma yerseniz...

CİLDİ GENÇLEŞTİRİYOR

Antioksidandan zengin olan hurma hücre yenilemesini sağlaması sayesinde cildimiz üzerinde de faydalı oluyor. Yenilenen doku cildi daha genç bir görünüme kavuşturuyor. Cilt elastik yapısını kaybettiğinde yanakta çökmeler artıyor ve derin yüz çizgileri belirginleşiyor. Hurma cilde ihtiyacı olan nemi veriyor, böylelikle cilt daha elastiki bir yapıya sahip oluyor. İçeriğindeki B vitamini sayesinde ciltte oluşan yaraların da daha hızlı iyileşmesine katkıda bulunuyor.

Hurmanın faydalarına inanamayacaksınız! Günde 3 hurma yerseniz...

KİLO KONTROLÜNÜ DESTEKLİYOR

Yüksek lif içeriği ile midede uzun süre kalarak sindirimin yavaş olmasını sağlıyor. Böylelikle tokluk süresi uzuyor ve daha az besin tüketilmiş oluyor. Demir eksikliği olan kişiler kilo vermede güçlük yaşıyor. Hurma içerdiği yüksek orandaki demir mineraliyle kişinin demir depolarını destekliyor ve bu sayede metabolizma da hızlanmış oluyor. Ancak unutmamak gerekir ki 1 adet hurma 20 kalori içeriyor. Özellikle zayıflama sürecinde miktarına dikkat edilerek tüketilmesi gerekiyor.

Hurmanın faydalarına inanamayacaksınız! Günde 3 hurma yerseniz...

KAS KRAMPLARINI ENGELLİYOR

Magnezyum eksikliğinde sık sık kas krampları ve kas ağrıları oluşuyor. Hurma içeriğindeki magnezyum sayesinde kasları güçlendiriyor, protein sentezinde ve enzimlerin sağlıklı çalışmasında görev alıyor. Günde 2-3 adet hurma tüketmek günlük magnezyum ihtiyacını karşılayabiliyor.

Hurmanın faydalarına inanamayacaksınız! Günde 3 hurma yerseniz...

KALP SAĞLIĞINI KORUYOR

Kalp dostu besinlerin başında yer alan hurma, içeriğindeki zengin potasyum minerali sayesinde kan basıncını (tansiyon) dengeliyor ve kalp ritmini düzenliyor. Hiç kolesterol içermediği gibi güçlü bir antioksidan olması sayesinde kalbi zararlı bakterilerden ve mikroplardan koruyarak, damar tıkanıklıkları riskini azaltıyor.

Hurmanın faydalarına inanamayacaksınız! Günde 3 hurma yerseniz...

STRES VE GERGİNLİĞİ AZALTIYOR

Uzmanların yaptıkları araştırmalar sonucunda, sinirleri güçlendiren B6 vitamininin hurmada yüksek miktarda bulunduğu ortaya konmuş. Bu sayede strese karşı bir savunma gelişiyor. Hurma içerdiği B1 vitamini ile de sinir sisteminin sağlıklı olmasını kolaylaştırıyor.

KANSIZLIĞI ÖNLÜYOR

Hurma, yüksek demir içeriğiyle de dikkat çekiyor. Düzenli tüketildiğinde, demir eksikliği anemisi olan kişilerde kan hücrelerinde bulunan hemoglobin sentezini artırıyor. Bu etkisiyle demir eksikliğiyle ilgili kansızlık riskini azaltıyor. Ayrıca içerdiği B2 ve B3 vitamini ile kırmızı kan hücrelerinin sayısını artıyor.

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