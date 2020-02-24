Hurmanın faydalarına inanamayacaksınız! Günde 3 hurma yerseniz...

STRES VE GERGİNLİĞİ AZALTIYOR
Uzmanların yaptıkları araştırmalar sonucunda, sinirleri güçlendiren B6 vitamininin hurmada yüksek miktarda bulunduğu ortaya konmuş. Bu sayede strese karşı bir savunma gelişiyor. Hurma içerdiği B1 vitamini ile de sinir sisteminin sağlıklı olmasını kolaylaştırıyor.
KANSIZLIĞI ÖNLÜYOR
Hurma, yüksek demir içeriğiyle de dikkat çekiyor. Düzenli tüketildiğinde, demir eksikliği anemisi olan kişilerde kan hücrelerinde bulunan hemoglobin sentezini artırıyor. Bu etkisiyle demir eksikliğiyle ilgili kansızlık riskini azaltıyor. Ayrıca içerdiği B2 ve B3 vitamini ile kırmızı kan hücrelerinin sayısını artıyor.