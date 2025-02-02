İbn-i Sina binlerce yıl önce önerdi! Isırgan otu o hastalıklara iyi geliyor
Kimileri tarafından pek sevilmese de ısırgan otu tam bir şifa kaynağı. İbn-i Sina'nın binlerce yıl önce önerdiği ısırgan otu zengin demir içeriğiyle kansızlığa iyi gelerek vücut direncini artırmada birebir. İşte ısırgan otunun bilinmeyen faydaları...
HABER MERKEZİ
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İbn-i Sina'nın önerdiği ısırgan otu mevsiminde tüketildiği zaman tam bir şifa deposuna dönüşüyor. Geçmiş yıllardan günümüze kadar gelen ve hâlâ tüketilen ısırgan otunun faydalarını yeni bir tarifle zenginleştirebilirsiniz.
ISIRGAN OTU Boğaz ve akciğerlerideki mukoz azaldığında kişi nefes almakta zorlanır. Bu da genellikle virüslerden kaynaklı mukozlardaki nem oranının azalmasına yol açar.
Nefes aldıkça göğüs sıkışması ve öksürük krizleri beraberinde gelir. İbn-i Sina bunu önlemenin en iyi yolunun ısırgan otu olduğunu söyler.
Dokunulduğunda cilte ciddi kaşıntıya neden olan ısırgan otunun kaynatıp tüketerek boğaz ve akciğerlerdeki mukozların nem oranını artırır. Ayrıca ısırgan otu içerdiği ve ciltte yakıcı etki yapan madde sayesinde vücuttaki tüm virüslerin hücrelere ya da organlara yapışmasını önler.
Yüzyıllardır bitkisel tedaviler için kullanılan bu bitki, genellikle kış aylarında kurutularak kullanılabiliyor. En faydalı etkisi, vücuttaki sisteme zarar veren toksinleri bir saat içerisinde vücuttan atmasıdır. Ayrıca bağırsak sağlığını dengeleyerek sindirim sistemini kolaylaştıracaktır. Vücudu baştan aşağıya temizlediği söylenir.
Doğada kendiliğinden oluşan ve mucizevi besin olarak anılan ısırgan otu, zahmetsiz bir şekilde erişebileceğiniz doğal ilaçlardan biridir. İbn-i Sina'nın üzerinde durduğu ve hastalıklara şifa olduğunu söylediği nadir bitkilerdendir. Pek çok kişi, ısırgan otunun tadını da merak eder.
Çözücü ve yakıcı madde içerikli bu bitki, böbreklerde oluşan taş ve kumu önleyebilir. İdrar yolu enfeksiyonu için ısırgan otu çayını tüketebilirsiniz. İdrar yanmasına ve enfeksiyon ağrılarına iyi gelir. Bunun yanı sıra yaralanmalarda sağlıklı etkiler verir.