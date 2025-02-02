İbn-i Sina binlerce yıl önce önerdi! Isırgan otu o hastalıklara iyi geliyor

ISIRGAN OTU

Boğaz ve akciğerlerideki mukoz azaldığında kişi nefes almakta zorlanır. Bu da genellikle virüslerden kaynaklı mukozlardaki nem oranının azalmasına yol açar.



Nefes aldıkça göğüs sıkışması ve öksürük krizleri beraberinde gelir. İbn-i Sina bunu önlemenin en iyi yolunun ısırgan otu olduğunu söyler.

Dokunulduğunda cilte ciddi kaşıntıya neden olan ısırgan otunun kaynatıp tüketerek boğaz ve akciğerlerdeki mukozların nem oranını artırır. Ayrıca ısırgan otu içerdiği ve ciltte yakıcı etki yapan madde sayesinde vücuttaki tüm virüslerin hücrelere ya da organlara yapışmasını önler.