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İbo Show'da Bülent Serttaş'ın zor anları! Oryantal Didem çıkınca...
İbo Show'un dün akşamki konukları arasında yer alan Bülent Serttaş'ın oryantal Didem'in çıkıp dans ettiği sırada o yöne bakmayıp gözlerini başka tarafa çevirmeye çalışması sosyal medyayı salladı. İşte İbo Show'da yaşanan o anlar...
Giriş Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 11:50Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 11:57
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'İbo Show'un dün akşam yayınlanan bölümünde konuklar arasında bulunan şarkıcı Bülent Serttaş'ın oryantal Didem çıktığı andaki halleri sosyal medyayı salladı.