İbo Show'da Bülent Serttaş'ın zor anları! Oryantal Didem çıkınca...

İbo Show'un dün akşamki konukları arasında yer alan Bülent Serttaş'ın oryantal Didem'in çıkıp dans ettiği sırada o yöne bakmayıp gözlerini başka tarafa çevirmeye çalışması sosyal medyayı salladı. İşte İbo Show'da yaşanan o anlar...