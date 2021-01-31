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Haberler Galeri İbo Show'da Bülent Serttaş'ın zor anları! Oryantal Didem çıkınca...

İbo Show'da Bülent Serttaş'ın zor anları! Oryantal Didem çıkınca...

İbo Show'un dün akşamki konukları arasında yer alan Bülent Serttaş'ın oryantal Didem'in çıkıp dans ettiği sırada o yöne bakmayıp gözlerini başka tarafa çevirmeye çalışması sosyal medyayı salladı. İşte İbo Show'da yaşanan o anlar...

Giriş Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 11:50 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 11:57
İbo Show'da Bülent Serttaş'ın zor anları! Oryantal Didem çıkınca...

'İbo Show'un dün akşam yayınlanan bölümünde konuklar arasında bulunan şarkıcı Bülent Serttaş'ın oryantal Didem çıktığı andaki halleri sosyal medyayı salladı.

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İbo Show'da Bülent Serttaş'ın zor anları! Oryantal Didem çıkınca...

İbrahim Tatlıses'in bu haftaki konukları arasında yer alan oryantal Didem'in dans ettiği görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu.

İbo Show'da Bülent Serttaş'ın zor anları! Oryantal Didem çıkınca...

Konuklardan oyuncu Ali Sunal ve şarkıcı Bülent Serttaş'ın oryantal Didem Kınalı dans ederken gözlerini ondan kaçırması, sosyal medya kullanıcılarının diline dolandı.

İbo Show'da Bülent Serttaş'ın zor anları! Oryantal Didem çıkınca...
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