İbrahim Tatlıses '7 çocuk için pişmanım' demişti! Ayşegül Yıldız'dan cevap gecikmedi!

Kendi adına açılan sahte hesaplarla ilgili Ayşegül Yıldız, "Hepsiyle mahkeme önünde hesaplaşacağız. Ben kapattırıyorum, onlar tekrar benim fotoğraflarımla açıyor. Bu bir tek benim sorunum değil. Birçok isim bu tür boş işlerle uğraşıyor" dedi.

