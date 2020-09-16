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Haberler Galeri İbrahim Tatlıses '7 çocuk için pişmanım' demişti! Ayşegül Yıldız'dan cevap gecikmedi!

İbrahim Tatlıses '7 çocuk için pişmanım' demişti! Ayşegül Yıldız'dan cevap gecikmedi!

İbrahim Tatlıses, 7 çocuk yaptığı için pişman olduğunu söyleyerek herkesi şaşırtmıştı. Tatlıses'in açıklamalarına eski eşi Ayşegül Yıldız'dan yanıt geldi. İşte Yıldız'ın açıklamaları!

Giriş Tarihi: 16 Eylül 2020 Çarşamba 14:42 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2020 Çarşamba 14:44
İbrahim Tatlıses '7 çocuk için pişmanım' demişti! Ayşegül Yıldız'dan cevap gecikmedi!

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, önceki akşam Nişantaşı'nda görüntülendi. Yıldız, Tatlıses ile ilgili soruları cevapladı.

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İbrahim Tatlıses '7 çocuk için pişmanım' demişti! Ayşegül Yıldız'dan cevap gecikmedi!

Kendi adına açılan sahte hesaplarla ilgili Ayşegül Yıldız, "Hepsiyle mahkeme önünde hesaplaşacağız. Ben kapattırıyorum, onlar tekrar benim fotoğraflarımla açıyor. Bu bir tek benim sorunum değil. Birçok isim bu tür boş işlerle uğraşıyor" dedi.

İbrahim Tatlıses '7 çocuk için pişmanım' demişti! Ayşegül Yıldız'dan cevap gecikmedi!

'ŞİMDİKİ AKLIM OLSA...'

Yıldız'a, eski eşi İbrahim Tatlıses'in "Şimdi ki aklım olsaydı yedi çocuk yapmazdım! Allah insana evladın da hayırlısını versin, vermiyorsa da o zaman hiç vermesin. Çünkü azı karar, çoğu zarar. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi üç tane yeter artar bile" şeklindeki açıklaması hatırlatıldı.

İbrahim Tatlıses '7 çocuk için pişmanım' demişti! Ayşegül Yıldız'dan cevap gecikmedi!

Ayşegül Hanım, "Belki o üç çocuktan biri Elif Ada, nereden biliyorsunuz? İnsanlar tabii ki kendi evladıyla ilgili şeylere zaman zaman kızabilir.

İbrahim Tatlıses '7 çocuk için pişmanım' demişti! Ayşegül Yıldız'dan cevap gecikmedi!

Cahiliyet döneminde bir sürü çocuk yapıp, daha sonra pişman olabilir. Bunlar üzülüp, kırılacak şeyler değil" cevabını verdi.

İbrahim Tatlıses '7 çocuk için pişmanım' demişti! Ayşegül Yıldız'dan cevap gecikmedi!
İbrahim Tatlıses '7 çocuk için pişmanım' demişti! Ayşegül Yıldız'dan cevap gecikmedi!
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