İçinden sesler gelen duvarı kırdı! Büyük şok yaşadı... Çıkana bakın

Avustralya'da bir adam, arka bahçesinde esrarengiz bir delik keşfetti. İlginç deliğin fotoğrafını çekerek sosyal medyada takipçileriyle paylaştı. Yeterli beğeni gelmesi durumunda parmağını deliğe sokacağını söyledi ve büyük bir tehlikeden kıl payı kurtuldu. İşte o anlar... Deliğin içinden bilimsel adı Atracinae olan ölümcül zehre sahip bir örümcek çıktı. Neyse ki adam parmağını delikten zamanında çektiği için büyük bir tehlike atlattı. Türkçesi üç tünel ağlı örümcek olan geçen tür, en zehirli örümceklerin arasında bulunuyor. SU SAYAÇ KUTUSUNU AÇINCA BU GÖRÜNTÜYLE KARŞILAŞTI! Bir aile yıllardır açılmamış olan su sayacı kutusunu açınca içinde gördükleri karşısında şaşkına döndü. İçindeki canlıları inceleyen aile, değişik bir arı türünün su sayaç kutusunu kovana çevirdiğini fark etti. İşte o kovandan mide bulandıran kareler... BÖYLESİNİ DAHA ÖNCE GÖRMEDİNİZ! Bir reddit kullanıcısı, deniz kenarında ilginç bir canlıya rastladı. Yumuşakça sınıfına ait bu canlının fotoğraflarını hesabından paylaştı. Duvarından gelen seslerden şikayet eden adam çözüm aramaya başladı. Gerekli mercilerle iletişime geçti. Gelen ekipler duvarı delmek için gerekli kıyafetleri giydiler. Bakın o duvarın içinden neler çıktı... Onu bulduklarında sıradan bir toprak parçası sandılar ama gerçeği görünce inanamadılar. Topraklar temizlenince içinden bakın ne çıktı. KALDIRIMIN ALTINDAN ÇIKAN MUCİZE! Belediyenin kaldırım onarma çalışmaları sırasında sığınak olarak kullandığı çukurda farkedilmeyen köpek canlı canlı gömüldü. Durum yetkililere bildirildi ancak kimse yardıma gelmedi. İki gün sonra ise kaldırımın hemen yanındaki apartmanda yaşayan bir hayvansever olaya el atmaya karar verdi. Hayvanseverin çabası sonucunda köpek olduğu yerden çıkarıldı. O anlar ise böyle görüntülendi... Hindistan'da bir evin bahçe duvarından çıkan yılan, ev sahibini şoke etti. Duvarda bulunan ufak bir delikten içeriye sızan ve duvarı yuvası gibi kullanan yılan çıkmamakta direnince, ev sahibi duvarı kısmen yıkmakta buldu. Bahçesindeki ağaç kütüğünün içinde yumurtalar bulan kadın, içinden çıkanları görünce şoke oldu Minik yumurtalar günler sonra çatlamaya başlayınca gerçek ortaya çıktı. İşte yumurtaların içinden çıkanlar... Yumurtaların bir kertenkeleye ait olduğu ortaya çıktı!