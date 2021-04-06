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Haberler Galeri İçinden sesler gelen duvarı kırdı! Büyük şok yaşadı... Çıkana bakın

İçinden sesler gelen duvarı kırdı! Büyük şok yaşadı... Çıkana bakın

Hindistan'da yaşayan bir adam evinin bahçe duvarından sesler gelmesi üzerine duvarı kırdı. Kırılan duvardan çıkan şey karşısında şaşkına uğradı. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 6 Nisan 2021 Salı 16:03
İçinden sesler gelen duvarı kırdı! Büyük şok yaşadı... Çıkana bakın

Avustralya'da bir adam, arka bahçesinde esrarengiz bir delik keşfetti. İlginç deliğin fotoğrafını çekerek sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.

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İçinden sesler gelen duvarı kırdı! Büyük şok yaşadı... Çıkana bakın

Yeterli beğeni gelmesi durumunda parmağını deliğe sokacağını söyledi ve büyük bir tehlikeden kıl payı kurtuldu.

İçinden sesler gelen duvarı kırdı! Büyük şok yaşadı... Çıkana bakın

İşte o anlar...

İçinden sesler gelen duvarı kırdı! Büyük şok yaşadı... Çıkana bakın

Deliğin içinden bilimsel adı Atracinae olan ölümcül zehre sahip bir örümcek çıktı.

İçinden sesler gelen duvarı kırdı! Büyük şok yaşadı... Çıkana bakın

Neyse ki adam parmağını delikten zamanında çektiği için büyük bir tehlike atlattı.

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