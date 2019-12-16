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İçinden sesler gelen duvarı kırdı ve şok edici manzara ile karşılaştı
Ev sahibi yeni aldığı evin duvarından sesler gelmesi üzerine uzmanlardan yardım istedi. Eve gelen ekipler incelemeler sonrası duvardan gelen sesin sebebini anladı. Duvarı kırdıklarında içinden öyle bir şey çıktı ki görenler şok oldu. İşte o anlar...
Giriş Tarihi: 16 Aralık 2019 Pazartesi 10:59Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2019 Pazartesi 11:02
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Buldukları her şeyin 'içini' göstererek YouTube'ta fenomen olan ve son olarak Mercedes'in Almanya'da bulunan müzesine giren baba oğul, bu kez son model Mercdes-Benz S-Class serisi bir otomobilin koltuğunu böyle kesti!