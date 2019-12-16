  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Galeri > İçinden sesler gelen duvarı kırdı ve şok edici manzara ile karşılaştı

İçinden sesler gelen duvarı kırdı ve şok edici manzara ile karşılaştı

Ev sahibi yeni aldığı evin duvarından sesler gelmesi üzerine uzmanlardan yardım istedi. Eve gelen ekipler incelemeler sonrası duvardan gelen sesin sebebini anladı. Duvarı kırdıklarında içinden öyle bir şey çıktı ki görenler şok oldu. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 16 Aralık 2019 Pazartesi 10:59 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2019 Pazartesi 11:02
İçinden sesler gelen duvarı kırdı ve şok edici manzara ile karşılaştı

Buldukları her şeyin 'içini' göstererek YouTube'ta fenomen olan ve son olarak Mercedes'in Almanya'da bulunan müzesine giren baba oğul, bu kez son model Mercdes-Benz S-Class serisi bir otomobilin koltuğunu böyle kesti!

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İçinden sesler gelen duvarı kırdı ve şok edici manzara ile karşılaştı

İÇİNDEN NELER Mİ ÇIKTI?

İçinden sesler gelen duvarı kırdı ve şok edici manzara ile karşılaştı

Bıçakla önce koltuğun dış kılıfını kesen YouTuber baba daha sonra koltuğun içini işte böyle didik didik etti.

İçinden sesler gelen duvarı kırdı ve şok edici manzara ile karşılaştı

YouTuber baba, arabanın içinde kesip biçme işlemi zor olacağından arabadan koltuğu sökmeye karar veriyor.

İçinden sesler gelen duvarı kırdı ve şok edici manzara ile karşılaştı

Evet şimdi kesme işlemine kaldığımız yerden devam edebiliriz!

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Manisa'da şaşırtan olay! Tarlasında buldu, şaşkınlıktan ne yapacağını bilemedi
Manisa'da şaşırtan olay! Tarlasında buldu, şaşkınlıktan ne yapacağını bilemedi
BİZE ULAŞIN