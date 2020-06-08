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İçini görenler hayretlere düşüyor! Yok böyle bir tasarım
Koca kamyonu adeta bir eve çeviren çılgın adam, sosyal medyada çok konuşuldu. Aklın tüm sınırlarını zorlayan tasarım harikası kamyonun, içini görenler bir daha bakıyor. İşte içini gördüğünüzde şaşıracağınız fotoğraflar...
Giriş Tarihi: 8 Haziran 2020 Pazartesi 16:39
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Bolt Custom şirketi tarafından satışa çıkarılan tır, tasarımıyla göz dolduruyor. Tır gibi ama değil gibi!