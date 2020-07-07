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İçini görenler hayretlere düşüyor! Yok böyle bir tasarım

Koca kamyonu adeta bir eve çeviren çılgın adam, sosyal medyada çok konuşuldu. Aklın tüm sınırlarını zorlayan tasarım harikası kamyonun, içini görenler bir daha bakıyor. İşte içini gördüğünüzde şaşıracağınız fotoğraflar...

Giriş Tarihi: 7 Temmuz 2020 Salı 15:26 Güncelleme Tarihi: 7 Temmuz 2020 Salı 15:26
İçini görenler hayretlere düşüyor! Yok böyle bir tasarım

Bolt Custom şirketi tarafından satışa çıkarılan tır, tasarımıyla göz dolduruyor. Tır gibi ama değil gibi!

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İçini görenler hayretlere düşüyor! Yok böyle bir tasarım

Bu tır, bugüne kadar gördüğümüz hiçbir tıra benzemiyor. İçi yeni bir ev gibi döşenmiş, gayet şık ve konforlu

İçini görenler hayretlere düşüyor! Yok böyle bir tasarım

Tırın içi 1+1 ev gibi. Yatak odası, mutfağı ve tuvaleti var

İçini görenler hayretlere düşüyor! Yok böyle bir tasarım

Bu tır görünümlü ev içerisinde bir kişi hayatını gayet konforlu bir şekilde sürdürebilir

İçini görenler hayretlere düşüyor! Yok böyle bir tasarım
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