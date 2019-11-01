  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Galeri > İclal Aydın son haliyle herkesi şok etti! Görenler tanıyamadı

İclal Aydın son haliyle herkesi şok etti! Görenler tanıyamadı

İclal Aydın yaptığı son paylaşımla hayranlarını şok etti. 47 yaşındaki oyuncu İclal Aydın, kısa sürede aldığı kilolarla görenleri hayrete düşürüyor. Aldığı kilolar hakkında konuşan İclal Aydın, "İlaç kullanmak durumundayım ki benim vücudum tepki verdiği için kullanmadan nasıl mücadele edeceğimizi öğrenmeye çalışıyoruz. Aldığım kiloların arkasından bu yaz güzel de yedim, troid ilaçlarımı bıraktım. İlaçları bıraktım ve 2.5 ayda 7 kilo aldım. Hemen bu kiloları vermemiz lazım dedim ama doktorum 'Sen toplu konutlardan ev alacak kadar paran varken, ben Bodrum'dan villa alacağım diyorsun. Artık öyle bir şey yok. Sen bundan sonra böyle yaşamayı öğreneceksin." ifadelerini kullandı. İşte başta İclal Aydın olmak üzere ünlü isimlerin şaşırtan değişimleri...

Giriş Tarihi: 1 Kasım 2019 Cuma 10:20
İclal Aydın son haliyle herkesi şok etti! Görenler tanıyamadı

İclal Aydın yaptığı son paylaşımla hayranlarını şok etti. 47 yaşındaki oyuncu İclal Aydın, kısa sürede aldığı kilolarla görenleri hayrete düşürüyor. Aldığı kilolar hakkında konuşan İclal Aydın, "İlaç kullanmak durumundayım ki benim vücudum tepki verdiği için kullanmadan nasıl mücadele edeceğimizi öğrenmeye çalışıyoruz. Aldığım kiloların arkasından bu yaz güzel de yedim, troid ilaçlarımı bıraktım. İlaçları bıraktım ve 2.5 ayda 7 kilo aldım. Hemen bu kiloları vermemiz lazım dedim ama doktorum 'Sen toplu konutlardan ev alacak kadar paran varken, ben Bodrum'dan villa alacağım diyorsun. Artık öyle bir şey yok. Sen bundan sonra böyle yaşamayı öğreneceksin." ifadelerini kullandı. İşte başta İclal Aydın olmak üzere ünlü isimlerin şaşırtan değişimleri...

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İclal Aydın son haliyle herkesi şok etti! Görenler tanıyamadı

Hülya Avşar

İclal Aydın son haliyle herkesi şok etti! Görenler tanıyamadı

Bülent Kayabaş

İclal Aydın son haliyle herkesi şok etti! Görenler tanıyamadı

Kıvanç Tatlıtuğ

İclal Aydın son haliyle herkesi şok etti! Görenler tanıyamadı

Oya Aydoğan

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Songül Karlı’yı tanıyamayacaksınız! Estetiğin dozu kaçınca...
Songül Karlı’yı tanıyamayacaksınız! Estetiğin dozu kaçınca...
BİZE ULAŞIN