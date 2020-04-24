İclal Aydın'ın şaşırtan değişimi! Görenler tanıyamadı

İclal Aydın yaptığı son paylaşımla hayranlarını şok etti. 47 yaşındaki oyuncu İclal Aydın, kısa sürede aldığı kilolarla görenleri hayrete düşürüyor. Aldığı kilolar hakkında konuşan İclal Aydın, "İlaç kullanmak durumundayım ki benim vücudum tepki verdiği için kullanmadan nasıl mücadele edeceğimizi öğrenmeye çalışıyoruz. Aldığım kiloların arkasından bu yaz güzel de yedim, troid ilaçlarımı bıraktım. İlaçları bıraktım ve 2.5 ayda 7 kilo aldım. Hemen bu kiloları vermemiz lazım dedim ama doktorum 'Sen toplu konutlardan ev alacak kadar paran varken, ben Bodrum'dan villa alacağım diyorsun. Artık öyle bir şey yok. Sen bundan sonra böyle yaşamayı öğreneceksin." ifadelerini kullandı. İşte başta İclal Aydın olmak üzere ünlü isimlerin şaşırtan değişimleri...