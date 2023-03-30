İftar sonrası mide yanmanız mı var? Bu besinler mide yanmasını anında geçirecek!

MİDE YANMASINA NE İYİ GELİR? İŞTE ALABİLECEĞİNİZ ÖNLEMLER

Mide yanması (ya da mide ekşimesine) ne iyi gelir bilmek önem taşıyor. Mide yanması ile karşılaşmamak için hem beslenme şeklinizle hem de hayat tarzınızla ilgili basit değişiklikler yapabilirsiniz. İşte alabileceğiniz önlemler ve dikkat edilmesi gereken konular:

Mide asidin yemek borusuna kaçmasını engellemek için yemeklerden hemen sonra yatar pozisyona geçmeyin. Mümkünse dik bir şekilde oturmayı deneyin.

Uyumadan en az 3 saat önce yemek yemeyi kesin.

Asit oranı yüksek olan siyah çay ve kahve tüketimini mümkün olduğunca sınırlandırın.

Günlük rutininize kısa süreli de olsa zorlayıcı olmayan egzersizleri ekleyin. Örneğin her gün yarım saatlik bir yürüyüş sağlığınız açısından birçok fayda sağlayacağı gibi mide ekşimeleri ile karşılaşma ihtimalinizi de azaltır.

Fast-food tarzı besinler tüketmekten olabildiğince kaçının.

Öğünlerinizde sindirimi zor olan aşırı yağlı ve ağır yiyecekler tüketmek yerine hafif gıdalar tüketin.

Aşırı şekerli yiyeceklerden olabildiğince sakının.

Sigara ve alkolden elinizden geldiğince uzak durun.

Birçok kaynakta elma sirkesinin mide yanmasına iyi geleceği belirtilmektedir. Bu konuyla ilgili şimdiye kadar yapılmış tek bir araştırma bulunmaktadır. Bu araştırmada da sadece işlenmemiş ve filtrelenmemiş elma sirkesinin mide yanmalarına bir miktar iyi gelebileceği tespit edilmiştir. Elma sirkesinin mide yanmasına ne düzeyde iyi geleceği ile ilgili daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır.

Karbonatlı su da sıklıkla mide yanmasına iyi geldiği belirtilerek tavsiye edilir ancak bu yöntemin de yaygın olarak işe yarayacağını gösteren bir veri bulunmamaktadır.