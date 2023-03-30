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Haberler Galeri İftar sonrası mide yanmanız mı var? Bu besinler mide yanmasını anında geçirecek!

İftar sonrası mide yanmanız mı var? Bu besinler mide yanmasını anında geçirecek!

İftar sonrası mide yanma olayı birçok insana zor anlar yaşatıyor. Peki mide yanmasına ne iyi gelir? Mide yanmasına iyi gelen yiyecekler nelerdir? Mide yanması ile karşılaşmamak için neler yapılmalı? İşte tüm merak edilen soruların yanıtı...

Giriş Tarihi: 30 Mart 2023 Perşembe 11:40 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2023 Perşembe 11:40
İftar sonrası mide yanmanız mı var? Bu besinler mide yanmasını anında geçirecek!

Daha çok yemek yedikten sonra karşılaştığımız, kendimizi rahatsız ve huzursuz hissetmemize neden olan mide yanması ya da mide ekşimesi; gastrit, reflü, ülser gibi ciddi hastalıkların yanı sıra tükettiğimiz birtakım yiyeceklere bağlı olarak da ortaya çıkabiliyor. Süreklilik arz etmediği müddetçe sağlık açısından herhangi bir sorun teşkil etmese de rahatsız edici bir etkisi olan mide yanması; mide asidinin taşarak yemek borusuna doğru kaçması, gırtlakta yanma ve ekşime şeklinde belirtilerini gösteriyor.

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İftar sonrası mide yanmanız mı var? Bu besinler mide yanmasını anında geçirecek!

Sindirimi kolay olmayan besinlerin tüketilmesi, domatesi ve salçası bol olan gıdalar, asit miktarı yüksek olan ekşi yiyecekler; mide yanmasına neden olan en önemli faktörler listesinde ilk sıralarda yer alıyor. Yoğun miktarda abur cubur, kızartma ve sarımsak tüketimi de midede, gırtlağımızda ve yemek borumuzda yanma ve ekşime hissetmemize katkıda bulunuyor.

İftar sonrası mide yanmanız mı var? Bu besinler mide yanmasını anında geçirecek!

Mide yanması şikayetinizin nedeni mide asidinin taşarak, yemek borusuna doğru yukarı çıkmasının yanı sıra stres, kaygı, endişe gibi psikolojik rahatsızlıklar da olabilir. Stres, endişe ve kaygı gibi psikolojik bir rahatsızlığınız olabileceğini düşünüyorsanız; en yakın zamanda bir psikologa görünmeniz önerilir.

İftar sonrası mide yanmanız mı var? Bu besinler mide yanmasını anında geçirecek!

MİDE YANMASINA NE İYİ GELİR? İŞTE ALABİLECEĞİNİZ ÖNLEMLER

Mide yanması (ya da mide ekşimesine) ne iyi gelir bilmek önem taşıyor. Mide yanması ile karşılaşmamak için hem beslenme şeklinizle hem de hayat tarzınızla ilgili basit değişiklikler yapabilirsiniz. İşte alabileceğiniz önlemler ve dikkat edilmesi gereken konular:

Mide asidin yemek borusuna kaçmasını engellemek için yemeklerden hemen sonra yatar pozisyona geçmeyin. Mümkünse dik bir şekilde oturmayı deneyin.

Uyumadan en az 3 saat önce yemek yemeyi kesin.

Asit oranı yüksek olan siyah çay ve kahve tüketimini mümkün olduğunca sınırlandırın.

Günlük rutininize kısa süreli de olsa zorlayıcı olmayan egzersizleri ekleyin. Örneğin her gün yarım saatlik bir yürüyüş sağlığınız açısından birçok fayda sağlayacağı gibi mide ekşimeleri ile karşılaşma ihtimalinizi de azaltır.

Fast-food tarzı besinler tüketmekten olabildiğince kaçının.

Öğünlerinizde sindirimi zor olan aşırı yağlı ve ağır yiyecekler tüketmek yerine hafif gıdalar tüketin.

Aşırı şekerli yiyeceklerden olabildiğince sakının.

Sigara ve alkolden elinizden geldiğince uzak durun.

Birçok kaynakta elma sirkesinin mide yanmasına iyi geleceği belirtilmektedir. Bu konuyla ilgili şimdiye kadar yapılmış tek bir araştırma bulunmaktadır. Bu araştırmada da sadece işlenmemiş ve filtrelenmemiş elma sirkesinin mide yanmalarına bir miktar iyi gelebileceği tespit edilmiştir. Elma sirkesinin mide yanmasına ne düzeyde iyi geleceği ile ilgili daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır.

Karbonatlı su da sıklıkla mide yanmasına iyi geldiği belirtilerek tavsiye edilir ancak bu yöntemin de yaygın olarak işe yarayacağını gösteren bir veri bulunmamaktadır.

İftar sonrası mide yanmanız mı var? Bu besinler mide yanmasını anında geçirecek!

İŞTE MİDE YANMASINA İYİ GELEN YİYECEKLER

Lifli ve posalı meyveler

Sindirimi basit olan, böylelikle mideyi fazla yormayan lifli ve posalı yiyecekler; mide yanmasına iyi gelen yiyecekler listemizde başı çekiyor. Muz, kavun, armut, şeftali gibi mide dostu meyveleri sık tüketerek, sindirim sisteminizin de daha hızlı çalışmasını sağlayabilirsiniz. Şikayetinizin daha da artmaması adına portakal, mandalina, kivi, çilek, ananas, greyfurt gibi mide asidini arttıran meyvelerden mutlaka uzak durmalısınız!

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