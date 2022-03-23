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Haberler Galeri İHA VE SİHA'ların mimarı, askeri öğrencilerle buluştu

İHA VE SİHA'ların mimarı, askeri öğrencilerle buluştu

Türkiye'nin savunma sanayisinde büyük başarılara imza atan BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Milli Savunma Üniversitesi Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda öğrencilerle buluştu.

Giriş Tarihi: 23 Mart 2022 Çarşamba 17:32 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2022 Çarşamba 17:33
İHA VE SİHA’ların mimarı, askeri öğrencilerle buluştu

BAYKAR Teknoloji'nin başarı yolculuğu ile Bayraktar TB3 ve Kızılelma savunma sistemleri üzerinde Selçuk Bayraktar, sunum gerçekleştirdi. Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu'nun da katıldığı konferansa Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da yer aldı.

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İHA VE SİHA’ların mimarı, askeri öğrencilerle buluştu

MSÜ Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrencilerine sunum gerçekleştiren BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar daha sonra okuldaki teknik bölümlerde öğrencilerin yaptığı çalışmaları inceledi.

İHA VE SİHA’ların mimarı, askeri öğrencilerle buluştu
İHA VE SİHA’ların mimarı, askeri öğrencilerle buluştu
İHA VE SİHA’ların mimarı, askeri öğrencilerle buluştu
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