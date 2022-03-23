İHA VE SİHA’ların mimarı, askeri öğrencilerle buluştu

BAYKAR Teknoloji'nin başarı yolculuğu ile Bayraktar TB3 ve Kızılelma savunma sistemleri üzerinde Selçuk Bayraktar, sunum gerçekleştirdi. Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu'nun da katıldığı konferansa Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da yer aldı.