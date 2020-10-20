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Haberler Galeri İhanet haberleri sonrası yeni gelişme! Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı...

İhanet haberleri sonrası yeni gelişme! Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı...

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı hakkında magazinde yer alan aldatma haberleri çok konuşulmuştu. Akçıl'ın Burcu Kıratlı'yı aldattığı ve sevgilisinin hamile olduğu iddiaları magazin gündemine son dakika olarak düşmüştü. Çıkan haberlerin ardından Sinan Akçıl sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.

Giriş Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 10:27 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 10:33
İhanet haberleri sonrası yeni gelişme! Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı...

Evlenmeleri ve boşanmaları ile çok konuşulan Sinan Akçıl Burcu Kıratlı çifti ile ilgili ortaya atılan aldatma ve hamilelik haberleri magazin gündeminde şok etkisi yaratmıştı.

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İhanet haberleri sonrası yeni gelişme! Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı...

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Akçıl, hakkında çıkan haberleri yalanladı. Ardından Sinan Akçıl, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Burcu Kıratlı ile bir kez daha barıştıklarını duyurdu.

İhanet haberleri sonrası yeni gelişme! Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı...

Kıratlı ile bir videosunu yayınlayan Sinan Akçıl, şunları söyledi;

"Basın mensubu arkadaşlarımın 'günahı olmadan' atılan bu çirkin 'iftiralar' ve yalanlar sayesinde ilişkimizin güzelliğini hatırlayıp, her ilişkide olan sorunlarımızın küçük olduğunu fark edip, birbirimize daha güçlü bağlanıyoruz aslında.Sürekli göz önünde olmamızın büyük etkisiyle bu tarz haberler hep var, belki var da olacaklar... Hayatımızın bir parçası olan sevilme, beğenilme ama aynı zamanda, aynı ölçüde iftira atılma, tepki duyulma gibi olgular hızla büyüyebiliyor zaman zaman ama aslında büyüyen bu dönemlerde 'bizim sevgimiz' oluyor. Bir kez daha iyi ki varsın. 'Mucize' dedikleri 3 hece..."

İhanet haberleri sonrası yeni gelişme! Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı...

Burcu Kıratlı da sevgilisinin paylaşımını kendi hesabından yayınladı.

İhanet haberleri sonrası yeni gelişme! Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı...

38 yaşındaki müzisyen, 'hamile sevgili' iddialarının ardından yayınladığı gönderide şu ifadelere yer vermişti; "Bugün basında yer alan haber tamamen uydurma ve asılsızdır. Kendisiyle 15-20 günlük bir ayrılık sürecinde olmamıza rağmen Burcu, benim hala sevdiğim ve değer verdiğim 'tek' kadındır. Bu ayrılık sürecinde 'sadece duyumlara dayanarak yapılan' mide bulandırıcı haberlere itibar edilmemesini rica ederim. Hukuki hakkımızı kullanmak üzere gerekenleri yapacağımızı da bildirmek isterim."

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