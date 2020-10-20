İhanet haberleri sonrası yeni gelişme! Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı...

Kıratlı ile bir videosunu yayınlayan Sinan Akçıl, şunları söyledi;

"Basın mensubu arkadaşlarımın 'günahı olmadan' atılan bu çirkin 'iftiralar' ve yalanlar sayesinde ilişkimizin güzelliğini hatırlayıp, her ilişkide olan sorunlarımızın küçük olduğunu fark edip, birbirimize daha güçlü bağlanıyoruz aslında.Sürekli göz önünde olmamızın büyük etkisiyle bu tarz haberler hep var, belki var da olacaklar... Hayatımızın bir parçası olan sevilme, beğenilme ama aynı zamanda, aynı ölçüde iftira atılma, tepki duyulma gibi olgular hızla büyüyebiliyor zaman zaman ama aslında büyüyen bu dönemlerde 'bizim sevgimiz' oluyor. Bir kez daha iyi ki varsın. 'Mucize' dedikleri 3 hece..."



