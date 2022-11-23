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Haberler Galeri İki devin karşılaşması kamerada! Yanına arkadaşını alan su aygırı, gergedanı...

İki devin karşılaşması kamerada! Yanına arkadaşını alan su aygırı, gergedanı...

Vahşi doğadaki bazı karşılaşmalar görenleri şaşkına çeviriyor. "Yaşamak için öldür" felsefesinin geçerli olduğu doğada bu kez iki dev karşı karşıya geldi.

Giriş Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 12:56
İki devin karşılaşması kamerada! Yanına arkadaşını alan su aygırı, gergedanı...

Vahşi doğanın korkunç yüzünü gözler önüne seren bir karşılaşma kameralara yansıdı.

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İki devin karşılaşması kamerada! Yanına arkadaşını alan su aygırı, gergedanı...

Suya girmek isteyen gergedan hiç beklemediği bir olayla karşı karşıya kaldı.

İki devin karşılaşması kamerada! Yanına arkadaşını alan su aygırı, gergedanı...

Su aygırı ilk önce tehdit gördüğü gergedanı bölgeden uzaklaştırmak için mücadele sergiledi. Ancak gergedan bölgeden uzaklaşmadı.

İki devin karşılaşması kamerada! Yanına arkadaşını alan su aygırı, gergedanı...

Başka bir su aygırının daha bölgeye gelmesinin ardından birleşen ikili gergedana saldırdı.

İki devin karşılaşması kamerada! Yanına arkadaşını alan su aygırı, gergedanı...

O anlar ise kameralara böyle yansıdı.

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