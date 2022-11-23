Haberler Galeri İki devin karşılaşması kamerada! Yanına arkadaşını alan su aygırı, gergedanı...

İki devin karşılaşması kamerada! Yanına arkadaşını alan su aygırı, gergedanı...

Vahşi doğadaki bazı karşılaşmalar görenleri şaşkına çeviriyor. "Yaşamak için öldür" felsefesinin geçerli olduğu doğada bu kez iki dev karşı karşıya geldi.

Giriş Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 12:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





