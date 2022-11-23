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İki devin karşılaşması kamerada! Yanına arkadaşını alan su aygırı, gergedanı...
İki devin karşılaşması kamerada! Yanına arkadaşını alan su aygırı, gergedanı...
Vahşi doğadaki bazı karşılaşmalar görenleri şaşkına çeviriyor. "Yaşamak için öldür" felsefesinin geçerli olduğu doğada bu kez iki dev karşı karşıya geldi.
Giriş Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 12:56
Vahşi doğanın korkunç yüzünü gözler önüne seren bir karşılaşma kameralara yansıdı.
Suya girmek isteyen gergedan hiç beklemediği bir olayla karşı karşıya kaldı.
Su aygırı ilk önce tehdit gördüğü gergedanı bölgeden uzaklaştırmak için mücadele sergiledi. Ancak gergedan bölgeden uzaklaşmadı.
Başka bir su aygırının daha bölgeye gelmesinin ardından birleşen ikili gergedana saldırdı.
O anlar ise kameralara böyle yansıdı.