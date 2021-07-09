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Haberler Galeri İki jaguar karşı karşıya geldi! Vahşi doğadan sosyal medyayı sallayan görüntü

İki jaguar karşı karşıya geldi! Vahşi doğadan sosyal medyayı sallayan görüntü

İki jaguarın karşı karşıya geldiği anlar sosyal medyayı salladı. Vahşi doğanın acımasız yüzünü gözler önüne seren yaşam mücadelesi kameralara böyle yansıdı.

Giriş Tarihi: 9 Temmuz 2021 Cuma 12:37
İki jaguar karşı karşıya geldi! Vahşi doğadan sosyal medyayı sallayan görüntü

Vahşi doğadan nefes kesen görüntüler gelmeye devam ediyor. Karşı karşıya gelen 2 yırtıcı kozlarını işte böyle paylaştı. O anlar kameralara böyle yansıdı.

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İki jaguar karşı karşıya geldi! Vahşi doğadan sosyal medyayı sallayan görüntü
İki jaguar karşı karşıya geldi! Vahşi doğadan sosyal medyayı sallayan görüntü
İki jaguar karşı karşıya geldi! Vahşi doğadan sosyal medyayı sallayan görüntü
İki jaguar karşı karşıya geldi! Vahşi doğadan sosyal medyayı sallayan görüntü
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