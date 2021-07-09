Haberler
Galeri
İki jaguar karşı karşıya geldi! Vahşi doğadan sosyal medyayı sallayan görüntü
İki jaguar karşı karşıya geldi! Vahşi doğadan sosyal medyayı sallayan görüntü
İki jaguarın karşı karşıya geldiği anlar sosyal medyayı salladı. Vahşi doğanın acımasız yüzünü gözler önüne seren yaşam mücadelesi kameralara böyle yansıdı.
Giriş Tarihi: 9 Temmuz 2021 Cuma 12:37
Vahşi doğadan nefes kesen görüntüler gelmeye devam ediyor. Karşı karşıya gelen 2 yırtıcı kozlarını işte böyle paylaştı. O anlar kameralara böyle yansıdı.