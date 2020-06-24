  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri İki ölüm makinesi karşılaştı! Aslan mı Kaplan mı?

İki ölüm makinesi karşılaştı! Aslan mı Kaplan mı?

Aslan ve kaplanın ölümüne dövüşü nefesleri kesti. Görüntülerin nerede ve ne zaman çekildiği bilinmiyor. Video paylaşma siteleri üzerinden yayılan görüntülerde aslan ve kaplanın birbirine üstünlük için girdikleri mücadele anbean kameralara kaydedildi. İşte vahşi yaşamın acımasın yüzünü gözler önüne seren o anlar...

Giriş Tarihi: 24 Haziran 2020 Çarşamba 12:44
İki ölüm makinesi karşılaştı! Aslan mı Kaplan mı?

Görüntülerin nerede ve ne zaman çekildiği bilinmiyor. Aslan ve Kaplan'ın dövüş görüntüleri sosyal medyayı salladı. İki avcının karşılaşmasını izleyen takipçiler gözlerine inanamadı. Milyonlarca kez tık'lanan görüntülerde Aslan ve Kaplan'ın uzun süre birbirine üstünlük sağlayamadığı görüldü. Uzun süren dövüş sürpriz bir sonla bitti. İşte sosyal medyanın dilinden düşmeyen o anlar...

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İki ölüm makinesi karşılaştı! Aslan mı Kaplan mı?
İki ölüm makinesi karşılaştı! Aslan mı Kaplan mı?
İki ölüm makinesi karşılaştı! Aslan mı Kaplan mı?
İki ölüm makinesi karşılaştı! Aslan mı Kaplan mı?
Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Karaburun su altı güzellikleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor
Karaburun su altı güzellikleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor
  • SON DAKİKA