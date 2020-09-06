İki ölüm makinesi karşılaştı! Aslan mı Kaplan mı?
Aslan ve kaplanın ölümüne dövüşü nefesleri kesti. Görüntülerin nerede ve ne zaman çekildiği bilinmiyor. Video paylaşma siteleri üzerinden yayılan görüntülerde aslan ve kaplanın birbirine üstünlük için girdikleri mücadele anbean kameralara kaydedildi. İşte vahşi yaşamın acımasın yüzünü gözler önüne seren o anlar...
Giriş Tarihi: 6 Eylül 2020 Pazar 10:20
Görüntülerin nerede ve ne zaman çekildiği bilinmiyor. Aslan ve Kaplan'ın dövüş görüntüleri sosyal medyayı salladı. İki avcının karşılaşmasını izleyen takipçiler gözlerine inanamadı. Milyonlarca kez tık'lanan görüntülerde Aslan ve Kaplan'ın uzun süre birbirine üstünlük sağlayamadığı görüldü. Uzun süren dövüş sürpriz bir sonla bitti. İşte sosyal medyanın dilinden düşmeyen o anlar...