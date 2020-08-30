İki timsahın ölümüne savaşı şoke etti!

Adeta bir ölüm makinesi olan timsahlar, vahşi doğanın korkulan canlıları arasında yerini alıyor. İki timsahın bir araya geldiği ve ölümüne yaptıkları dövüş ise bir grup arkadaş tarafından görüntülendi. İşte o anlar...
Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2020 Pazar 14:52Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2020 Pazar 14:54
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ABD'de bir golf sahasında maç yapan bir grup arkadaş sahada 18. delikte iki timsahın kavgasına şahit oldu. Şoke eden görüntüler Matthew Proffitt adlı şahsın objektifine takıldı.