İki timsahın ölümüne savaşı şoke etti!

Adeta bir ölüm makinesi olan timsahlar, vahşi doğanın korkulan canlıları arasında yerini alıyor. İki timsahın bir araya geldiği ve ölümüne yaptıkları dövüş ise bir grup arkadaş tarafından görüntülendi. İşte o anlar...