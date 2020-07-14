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Haberler Galeri İkinci Kapadokya olan Frigya yok olma tehlikesi ile karşı karşıya

İkinci Kapadokya olan Frigya yok olma tehlikesi ile karşı karşıya

M.Ö.1200'lü yıllarda Anadolu'da yaşayan Friglerin bıraktığı tarihi eserler yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalırken, bölge halkı tarafından yıllardır turizme açılması beklenen Kral Midas'ın ülkesi bir türlü beklenen gelişimi gösteremedi.

Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2020 Salı 10:49
İkinci Kapadokya olan Frigya yok olma tehlikesi ile karşı karşıya

Son yıllarda yeni kazı çalışmalarının yapılamaması, bölgenin gelişimi için Eskişehir, Afyonkarahisar, Kütahya illerinin birleşimi ile kurulan Frigküm etkisini önemli ölçüde yitirdi. Eskişehir'de Frig Vadisi'ne gidiş yolunun dahi adeta tarlayı andırması, yön tabelalarının yetersizliği ve kırık hali bölge için büyük bir kayıp olarak görünüyor. Birçok tarihi eserlerde yazılan yazılar, çizikler, kurşun izleri, tarihi eser kaçakçılarının kazıları tarihi yok olma tehlikesi ile karşı karşıya bıraktı. Tarihi yapıların etrafında bulunan çöküntü yapılar tarihin görüntüsüne ayrı bir zarar veriyor.

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İkinci Kapadokya olan Frigya yok olma tehlikesi ile karşı karşıya

SIRLARLA DOLU YAZILIKAYA'DA GÖÇME TEHLİKESİ
Açık hava tapınağı olarak bilinen Yazılıka'ya anıtı üzerindeki yazılar ve işaretler hala çözülemedi. Yazılıkaya Frig vadisinin en önemli tarihi eseri olarak biliniyor. Frigler'in bir bölümünün Yazılıka'ya Platosu'nun üzerinde yaşadığı biliniyor. Hiç bir kazı çalışmasının yapılmadığı platoda büyük bir gizemin olduğu biliniyor.

İkinci Kapadokya olan Frigya yok olma tehlikesi ile karşı karşıya

Bölge halkı bu bölgede kazı çalışmalarının yapılmasını istiyor. Ayrıca bölge halkı yakın zamanda Yazılıkaya üzerinde yapılan onarım çalışmalarının aslına uygun olmadığını iddia ederek tepkilerini dile getiriyor.

İkinci Kapadokya olan Frigya yok olma tehlikesi ile karşı karşıya

Çatlaklar için yapılan dolgunun kayaya zarar verdiğini belirten köylüler, "Frig yapıları için koruma ve restorasyon talep ediyoruz. Bu bölge artık turizme kazandırılmalı. Yazılıkaya'nın da Göbeklitepe gibi üstünün kapatılarak korumaya alınmasını istiyoruz. Dış etkenler ve doğa büyük kayaya zarar veriyor" dediler.

İkinci Kapadokya olan Frigya yok olma tehlikesi ile karşı karşıya

FRİG VADİSİ 2'NCİ KAPADOKYA
Eskişehir, Afyonkarahisar, Kütahya'yı içinde barındıran Frigya vadisinde önemli eserler barındırıyor. Frig Vadisi 2'nci Kapadokya olarak tanınmakta olup, çok önemli kiliseler, kral mezarları bulunuyor. Üzerindeki yazıları ve şekilleri çözülemeyen Midas Anıtı (Yazılıkaya), Eskişehir'e 80 kilometre uzaklıkta bulunan Han ilçesinin Yazılıkaya köyünde yer alıyor. Anıt nedeniyle bölge Midas Kenti ya da Midas City olarak anılıyor.

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