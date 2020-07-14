İkinci Kapadokya olan Frigya yok olma tehlikesi ile karşı karşıya

Son yıllarda yeni kazı çalışmalarının yapılamaması, bölgenin gelişimi için Eskişehir, Afyonkarahisar, Kütahya illerinin birleşimi ile kurulan Frigküm etkisini önemli ölçüde yitirdi. Eskişehir'de Frig Vadisi'ne gidiş yolunun dahi adeta tarlayı andırması, yön tabelalarının yetersizliği ve kırık hali bölge için büyük bir kayıp olarak görünüyor. Birçok tarihi eserlerde yazılan yazılar, çizikler, kurşun izleri, tarihi eser kaçakçılarının kazıları tarihi yok olma tehlikesi ile karşı karşıya bıraktı. Tarihi yapıların etrafında bulunan çöküntü yapılar tarihin görüntüsüne ayrı bir zarar veriyor.